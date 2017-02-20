Женские журналы - приложение-агрегатор для прекрасной половины пользователей Android-устройств с самыми разнообразными новостями из мира российского шоу-бизнеса, где также можно найти журналы о моде для женщин, фото знаменитостей, последние сплетни, скандалы, ссылки на женские сайты и многое другое. Теперь все ваши любимые ресурсы и ссылки на YouTube-каналы собраны в одном удобном для просмотра и переключения приложении.

В программе реализованы следующие разделы:

стиль и мода,

женские,

шоу-бизнес,

ТВ-шоу,

юмор и вдохновение,

кулинария.

В приложении Женские журналы вы можете не только читать последние выпуски отдельно взятого ресурса, но также оставлять свои комментарии и делиться самыми интересными статьями и роликами с друзьями. Удобно, что есть закладка "Моя витрина", куда вы сами вносите самые часто используемые сайты, что сэкономит вам время на их поиск в общем списке. Кроме того, есть возможность размещать отдельные журналы в закладки, чтобы без труда просматривать их снова.

Если же в списке доступных ресурсов вы не нашли тот, который вам необходим, то есть простенькая форма добавления нового сайта: укажите URL-адрес и название - вот и все, в вашей витрине появится новая вкладка. Сюда вы сможете добавить абсолютно произвольный сайт - он откроется точно также как и через любой браузер.

В целом, все достаточно просто и удобно - будьте в курсе всех последних новостей мира моды, женских секретов, популярных ТВ- и шоу-программ, а также кулинарных новинок.