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Женские журналы для Android

Женские журналы 3.9 для Android

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Описание Женские журналы 3.9 для AndroidОписание   Скачать Женские журналы 3.9 для AndroidСКАЧАТЬ (13,3 Мб) Скриншоты Женские журналы 3.9 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика Женские журналы 3.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о Женские журналы 3.9 для AndroidОтзывы (0)  
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Женские журналы - приложение-агрегатор для прекрасной половины пользователей Android-устройств с самыми разнообразными новостями из мира российского шоу-бизнеса, где также можно найти журналы о моде для женщин, фото знаменитостей, последние сплетни, скандалы, ссылки на женские сайты и многое другое. Теперь все ваши любимые ресурсы и ссылки на YouTube-каналы собраны в одном удобном для просмотра и переключения приложении.

В программе реализованы следующие разделы:

  • стиль и мода,
  • женские,
  • шоу-бизнес,
  • ТВ-шоу,
  • юмор и вдохновение,
  • кулинария.

В приложении Женские журналы вы можете не только читать последние выпуски отдельно взятого ресурса, но также оставлять свои комментарии и делиться самыми интересными статьями и роликами с друзьями. Удобно, что есть закладка "Моя витрина", куда вы сами вносите самые часто используемые сайты, что сэкономит вам время на их поиск в общем списке. Кроме того, есть возможность размещать отдельные журналы в закладки, чтобы без труда просматривать их снова.

Если же в списке доступных ресурсов вы не нашли тот, который вам необходим, то есть простенькая форма добавления нового сайта: укажите URL-адрес и название - вот и все, в вашей витрине появится новая вкладка. Сюда вы сможете добавить абсолютно произвольный сайт - он откроется точно также как и через любой браузер.

В целом, все достаточно просто и удобно - будьте в курсе всех последних новостей мира моды, женских секретов, популярных ТВ- и шоу-программ, а также кулинарных новинок.

Что нового в Женские журналы 3.9 для Android?
  • Одна из проблем была с завершением работы приложения в связи с нехваткой памяти. Например, когда вы просматривали страницу с большими фотографиями или загружали видео, программе не хватало места, и оно завершало работу. Мы исправили эту ошибку и умерили аппетит приложения.
Скриншоты Женские журналы:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 181
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье - Ньюс ридеры, новости

Отзывы о программе Женские журналы

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Отзывов о программе Женские журналы 3.9 для Android пока нет, можете добавить...

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