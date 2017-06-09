AxoFlashTest - программа для проверки и быстрого восстановления реального рабочего объема SD-карты или USB-flash носителя. Бывают ситуации, когда при покупке съемного накопителя (особенно в интернет-магазинах) заявленный размер памяти не соответствует действительности из-за брака самого изделия или недобросовестности продавца. Чтобы исправить такую проблему как раз и стоит воспользоваться небольшой, но весьма эффективной утилитой AxoFlashTest.

Эта программа может проверить флешку на наличие ошибок и протестировать скорость работы. При этом от других аналогичных приложений данный софт отличается быстротой работы, которая однако достигается за счет предоставления прав администратора: права администратора требуются для создания временных файлов большого объема на носителе без прописывания в них информации для дальнейшего использования в процессе тестирования, иначе процесс вместо минут занимает часы.

Интерфейс программы прост и не содержит каких-либо настроек, так что даже новичок или совершенно неопытный пользователь сможет проверить и восстановить свою флешку.