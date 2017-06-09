AxoFlashTest для Windows

AxoFlashTest 1.2.0.5

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Описание AxoFlashTest 1.2.0.5Описание   Скачать AxoFlashTest 1.2.0.5СКАЧАТЬ (1,21 Мб) Скриншоты AxoFlashTest 1.2.0.5Скриншоты (1)   Статистика AxoFlashTest 1.2.0.5Статистика   Отзывы о AxoFlashTest 1.2.0.5Отзывы (1)  
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AxoFlashTest - программа для проверки и быстрого восстановления реального рабочего объема SD-карты или USB-flash носителя. Бывают ситуации, когда при покупке съемного накопителя (особенно в интернет-магазинах) заявленный размер памяти не соответствует действительности из-за брака самого изделия или недобросовестности продавца. Чтобы исправить такую проблему как раз и стоит воспользоваться небольшой, но весьма эффективной утилитой AxoFlashTest.

Эта программа может проверить флешку на наличие ошибок и протестировать скорость работы. При этом от других аналогичных приложений данный софт отличается быстротой работы, которая однако достигается за счет предоставления прав администратора: права администратора требуются для создания временных файлов большого объема на носителе без прописывания в них информации для дальнейшего использования в процессе тестирования, иначе процесс вместо минут занимает часы.

Интерфейс программы прост и не содержит каких-либо настроек, так что даже новичок или совершенно неопытный пользователь сможет проверить и восстановить свою флешку.

Скриншоты AxoFlashTest:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)9 / 1 663
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыHDD утилиты
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Отзывы о программе AxoFlashTest

Митяй про AxoFlashTest 1.1.0.17 [26-03-2017]

Спасибо разрабу этой проги, я пробывал все, и акроникс и HDD loud, и китайский софт и командную строку, в итоге это прога за 3 минуты все сделала, просто спасибо.
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