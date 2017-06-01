Ничоси Качоси – шуточная игра-симулятор про самых сильных качков, жмущих не только в спортзалах, но и на планшетах и смартфонах. Для того, что бы играть достаточно как можно больше «тапать» по дисплею. Таких упражнений вы не увидите ни в одном спортзале мира и они помогут вам накачать невидимые мышцы кончиков пальцев.

Другие игроки будут пытаться отжать у вас победу, поэтому не сдавайтесь и качайтесь везде и всегда. Станьте самым сильным игроком и все вокруг будут говорить про вас «Ничоси какой Качоси». Также вам будут доступны модные улучшения для вашего Качоси, что бы он был не только сильным, но и стильным.