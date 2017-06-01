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Ничоси Качоси для Android

Ничоси Качоси 1.2.5 для Android

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Описание Ничоси Качоси 1.2.5 для AndroidОписание   Скачать Ничоси Качоси 1.2.5 для AndroidСКАЧАТЬ (29,56 Мб) Скриншоты Ничоси Качоси 1.2.5 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Ничоси Качоси 1.2.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Ничоси Качоси 1.2.5 для AndroidОтзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Ничоси Качоси – шуточная игра-симулятор про самых сильных качков, жмущих не только в спортзалах, но и на планшетах и смартфонах. Для того, что бы играть достаточно как можно больше «тапать» по дисплею. Таких упражнений вы не увидите ни в одном спортзале мира и они помогут вам накачать невидимые мышцы кончиков пальцев.

Другие игроки будут пытаться отжать у вас победу, поэтому не сдавайтесь и качайтесь везде и всегда. Станьте самым сильным игроком и все вокруг будут говорить про вас «Ничоси какой Качоси». Также вам будут доступны модные улучшения для вашего Качоси, что бы он был не только сильным, но и стильным.

Что нового в Ничоси Качоси 1.2.5 для Android?
  • Качоси хорошо поработал в качалке, и стал снова работоспособен (исправлены ошибки работы приложения).
  • По-прежнему ты можешь получить более 50 убойных костюмов совершенно БЕСПЛАТНО.
  • Также в качалке все еще действует магазин спортивного инвентаря: качайся гирями, штангами, альпакой... Да, альпакой! Настоящий Качоси качается всем подряд.
Скриншоты Ничоси Качоси:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 361
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D - Симуляторы
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Отзывы о программе Ничоси Качоси

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