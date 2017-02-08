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Ramboat для Android

Ramboat 3.10.3 для Android

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Описание Ramboat 3.10.3 для AndroidОписание   Скачать Ramboat 3.10.3 для AndroidСКАЧАТЬ (36,09 Мб) Скриншоты Ramboat 3.10.3 для AndroidСкриншоты (12)   Статистика Ramboat 3.10.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Ramboat 3.10.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Ramboat - увлекательная аркада для Android-смартфонов и планшетов, в которой игроку предстоит взять под свое управление крутую команду на гоночных катерах, вооруженных самым немыслимым оружием.

В самом начале под ваше начало поступает один герой с простеньким вооружением и неказистым катерком, но зарабатывая балы и собирая бонусы, можно открывать дополнительных персонажей, разблокировать более совершенное оружие  и более мощные средства передвижения.

По пути продвижения врагов становится все больше и больше, причем их вооружение ничем не поступается вашему, поэтому придется приложить немало усилий, проявить всю сноровку и умения, для того чтобы пробиться как можно дальше, традиционно собирая бонусы, награды и монетки.

Что нового в Ramboat 3.10.3 для Android?
  • Исправлены мелкие ошибки.
  • Добавлен новый персонаж.
Скриншоты Ramboat:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 309
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D

Отзывы о программе Ramboat

Admin

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