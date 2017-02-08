Ramboat - увлекательная аркада для Android-смартфонов и планшетов, в которой игроку предстоит взять под свое управление крутую команду на гоночных катерах, вооруженных самым немыслимым оружием.

В самом начале под ваше начало поступает один герой с простеньким вооружением и неказистым катерком, но зарабатывая балы и собирая бонусы, можно открывать дополнительных персонажей, разблокировать более совершенное оружие и более мощные средства передвижения.

По пути продвижения врагов становится все больше и больше, причем их вооружение ничем не поступается вашему, поэтому придется приложить немало усилий, проявить всю сноровку и умения, для того чтобы пробиться как можно дальше, традиционно собирая бонусы, награды и монетки.