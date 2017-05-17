InfoMan для Windows

InfoMan 2.3.10

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Описание InfoMan 2.3.10Описание   Скачать InfoMan 2.3.10СКАЧАТЬ (24,89 Мб) Скриншоты InfoMan 2.3.10Скриншоты (7)   Статистика InfoMan 2.3.10Статистика   Отзывы о InfoMan 2.3.10Отзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 5
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InfoMan - многофункциональное приложение, которое поможет очистить систему от временных и мусорных файлов, обеспечит синхронизацию файлов между каталогами и носителями информации, сохранит пароли от сервисов (программ, служб) и напомнит о важных событиях.

После установки InfoMan размещается в системном трее. Правым кликом по иконке Вы сможете вызвать меню программы и открыть настройки. Следует отметить, что InfoMan очень гибок в управлении, позволяя Вам самостоятельно определять необходимые параметры для каждой функции в настройках:

  • Очистка мусора. Избавьте свою систему и домашние каталоги от временных файлов, почистите историю браузеров, почтовых и других программ.
  • Синхронизация файлов. Можно синхронизировать файлы и папки между разными дисками, папками и даже носителями.
  • Менеджер паролей. Хранение паролей с возможностью вызвать открытие требуемого сайта из окна со списком.
  • Напоминание о событиях. Вы будете своевременно оповещены о каждом важном событии, не пропустив важный звонок, деловую встречу, любимую телепередачу, день рождения друга и т.д.

В целом, InfoMan рассчитан на широкий круг пользователей, объединяя в себе решение основных задач при повседневном использовании ПК.

Скриншоты InfoMan:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 888
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПароли - Очистка диска - Сравнение, Синхронизация
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