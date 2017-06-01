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Аэробика Вейдера A6W для Android

Аэробика Вейдера A6W 9.8.3 для Android

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Описание Аэробика Вейдера A6W 9.8.3 для AndroidОписание   Скачать Аэробика Вейдера A6W 9.8.3 для AndroidСКАЧАТЬ (9,47 Мб) Скриншоты Аэробика Вейдера A6W 9.8.3 для AndroidСкриншоты (11)   Статистика Аэробика Вейдера A6W 9.8.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Аэробика Вейдера A6W 9.8.3 для AndroidОтзывы (1)  
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4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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Аэробика Вейдера A6W - комплекс из 6 ежедневных упражнений для тренировки брюшного пресса. С помощью этого приложения вы за короткое время сможете добиться потрясающих результатов, получив идеально плоский живот. Заниматься нужно каждый день и не лениться: весь комплекс упражнений займет у вас не более 10 минут в день.

В приложении даются подробные инструкции для каждого из шести заданий, а также есть голосовой тренер, который подскажет правильные этапы выполнения упражнений. Кроме всего, в Аэробика Вейдера A6W можно вести статистику своего веса и объема талии каждый день - уже через несколько дней вы удивитесь полученным результатам.

В целом, Аэробика Вейдера A6W весьма полезная программа для тех, кто хочет иметь идеальный живот, но по каким-либо причинам не может посещать фитнесс-студию, позволяя в домашних условиях и не затратив много времени добиться впечатляющих результатов.

Скриншоты Аэробика Вейдера A6W:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 315
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье
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Отзывы о программе Аэробика Вейдера A6W

Irma про Аэробика Вейдера A6W 8.9.5 для Android [07-05-2016]

Классное приложение!
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