Аэробика Вейдера A6W - комплекс из 6 ежедневных упражнений для тренировки брюшного пресса. С помощью этого приложения вы за короткое время сможете добиться потрясающих результатов, получив идеально плоский живот. Заниматься нужно каждый день и не лениться: весь комплекс упражнений займет у вас не более 10 минут в день.

В приложении даются подробные инструкции для каждого из шести заданий, а также есть голосовой тренер, который подскажет правильные этапы выполнения упражнений. Кроме всего, в Аэробика Вейдера A6W можно вести статистику своего веса и объема талии каждый день - уже через несколько дней вы удивитесь полученным результатам.

В целом, Аэробика Вейдера A6W весьма полезная программа для тех, кто хочет иметь идеальный живот, но по каким-либо причинам не может посещать фитнесс-студию, позволяя в домашних условиях и не затратив много времени добиться впечатляющих результатов.