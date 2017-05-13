AKVIS Frames для Windows

AKVIS Frames 2.0

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Описание AKVIS Frames 2.0Описание   Скачать AKVIS Frames 2.0СКАЧАТЬ (32,39 Мб) Скриншоты AKVIS Frames 2.0Скриншоты (2)   Статистика AKVIS Frames 2.0Статистика   Отзывы о AKVIS Frames 2.0Отзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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AKVIS Frames - бесплатная программа, которая предназначена для оформления своих графических работ (фотографий, изображений, рисунков) красочными стильными и эксклюзивными рамками. Тут Вы сможете выбрать и поэкспериментировать с готовыми пакетами рамок, которые специально разработаны художниками студии AKVIS.

Все рамки сгруппированы в тематические пакеты. Каждый пакет содержит множество образцов высококачественных изображений, посвященных определенной теме: временам года, увлечениям, праздникам и значимым событиям, таким как Новый год, свадьба, рождение малыша, день св. Валентина, школьный выпускной и др..

Таким образом, AKVIS Frames поможет быстро украсить фотографии, создать уникальные поздравительные открытки, объявления или приглашения. Вы можете распечатать результат в высоком разрешении или поделиться с друзьями, опубликовав изображение сразу из программы. Можно обработать фотографию с помощью других программ AKVIS, например, создать рисунок карандашом или картину маслом, а после добавить последний штрих с помощью AKVIS Frames.

Пользоваться программой очень просто. Разместите фото в рамке и запустите обработку - лишние края скроются, границы сгладятся, и Вы получите прекрасно оформленное изображение.

Скриншоты AKVIS Frames:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Испанскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)0 / 423
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе AKVIS Frames

Вася про AKVIS Frames 1.0 [26-12-2015]

Не работает... просит активацию..
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