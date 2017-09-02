Tweak-10 для Windows

Tweak-10 1.0.1040

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Описание Tweak-10 1.0.1040Описание   Скачать Tweak-10 1.0.1040СКАЧАТЬ (23,61 Мб) Скриншоты Tweak-10 1.0.1040Скриншоты (1)   Статистика Tweak-10 1.0.1040Статистика   Отзывы о Tweak-10 1.0.1040Отзывы (0)  
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Tweak-10 - набор инструментов для настройки и оптимизации параметров операционной системы Windows 10. С помощью этого приложения Вы получите доступ к различным разделам системы, где можно отрегулировать по своему усмотрению некоторые ее характеристики для улучшения производительности, стабильности, внешнего вида и т.д.

При этом не нужно обладать какими-то специфическими знаниями в области настройки операционок: активация всех скрытых возможностей Windows 10 выполняется добавлением/снятием соответствующей метки с помощью мышки.

Итак, Tweak-10 может:

  • Оптимизировать систему, включив скрытые настройки, очистив и дефрагментировав реестр.
  • Очистить ОС Windows 10 от мусора и удалить ненужные файлы, резервные копии обновлений, временные файлы и многое другое.
  • Получить доступ к подробной информации о системе, ключам продукта, данным на жестком диске, пропускной способности сети и т.д.
  • Оптимизировать физическую память операционки встроенным оптимизатором памяти.
  • Ограничить доступ к приложениям, свойствам системы, диспетчеру задач, стартовому экрану и др.
  • Ускорить работу и производительность железа, подключение к Интернету.
  • Экспортировать настройки на другие ПК.

Для тех, кто не хочет разбираться с каждым параметром отдельно, реализован режим автооптимизации, при котором всего в пару кликов мышки утилита самостоятельно подберет наиболее подходящие показатели для Вашего компьютера.

В целом же, Tweak-10 содержит более сотни специальных уловок для тонкой настройки Вашей Windows 10 что называется "под себя". Благодаря такой настройке Вы сможете выжать максимум возможностей из имеющегося у Вас "железа", улучшите общую стабильность ПК и персонализируете свой компьютер, получая полное удовлетворение от работы.

Что нового в Tweak-10 1.0.1040?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Tweak-10:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 19.95 евро
ОперационкаWindows 10
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 112
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация
 Программа Tweak-10 отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Tweak-10

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