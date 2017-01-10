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Microsoft Translator для iOS

Microsoft Translator 3.0.1 для iPhone

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Описание Microsoft Translator 3.0.1 для iPhoneОписание   Скачать Microsoft Translator 3.0.1 для iPhoneСКАЧАТЬ (74.6 Мб) Скриншоты Microsoft Translator 3.0.1 для iPhoneСкриншоты (5)   Статистика Microsoft Translator 3.0.1 для iPhoneСтатистика   Отзывы о Microsoft Translator 3.0.1 для iPhoneОтзывы (0)  
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Microsoft Translator - переводчик от корпорации Microsoft, который позволяет переводить как голосовую речь, так текст на 50 разных языков. Это приложение пригодится всем, кто изучает новый язык, а также туристам, особенно при посещении страны с совершенно незнакомым языком. Введя символьно фразу для перевода или произнеся ее вслух, Вы сможете получить вполне пристойный перевод, тем самым объяснившись и поняв собеседника на иностранном языке. Удобно, что переведенное предложение можно отобразить в увеличенном виде, чтобы его лучше было видно. Самые часто используемые и последние фразы хранятся в журнале "Recent".

Однако обратите внимание, что для работы Microsoft Translator нужно подключение к сети интернет - офф-лайн режим пока отсутствует.

Помимо смартфонов и планшетов, эта программа поддерживает и часы на платформе Apple Watch.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Microsoft Translator:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 168
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПереводчики

Отзывы о программе Microsoft Translator

Admin

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