Ashampoo Privacy Protector - мощное приложение для шифрования важных и конфиденциальных данных на Вашем компьютере, которое дополнительно содержит инструменты очистки системы от мусора и следов деятельности в интернете. Теперь любой файл или папка на ПК могут быть зашифрованы одним из лучших алгоритмов AES256, который отличается высокой степенью надежности. Чтобы открыть файл и получить доступ к его информации нужно будет ввести правильный пароль, который Вы укажете при шифровании. Кроме того, в программе можно создавать ключи безопасности: выбранная Вами флешка будет использоваться как ключ для доступа к зашифрованным данным.

Удобно, что в этом приложении зашифрованные файлы можно сразу же записать на оптический носитель или отправить по электронной почте. При этом оригинальные файлы можно даже удалить во избежание утечки важной информации.

Приложение может также удалять без остатков и следов любой файл на компьютере, который невозможно будет восстановить даже специализированным ПО, что удобно, когда к Вашему ПК имеется общий доступ и простое удаление через Корзину несет в себе риск реанимации данных.

Ну и нельзя не упомянуть о важном функциональном инструменте очистки системы. Программа сканирует весь ПК и находит возможные угрозы безопасности и конфиденциальности в браузерах (куки кэш, данные форм, посещаемые страницы), операционке (временные папки, кэш, недавние документы, меню Пуск и т.д) и различных приложениях. Отметив требуемые пункты, Вы избавитесь от ненужных файлов.

Стоит отметить качественно продуманный и интуитивно понятный интерфейс Ashampoo Privacy Protector, где все опции удобно расположены на левой панели, а основная информация отображается в центральной части рабочего окна. Кроме того, каждое действие сопровождается пошаговым мастером-помощником, который позволит работать с приложением даже неопытному пользователю.

Основные возможности программы: