Active LiveCD - загрузочный диск с набором полезных инструментов для восстановления системы, удаления данных, изменения пароля учетной записи и др.
В состав этого сборника входят:
Active KillDisk - утилита для безопасного удаления данных на диске,
Active Disk Backup - утилита для создания резервной копии системы,
Active Partition Recovery - утилита для восстановления нечитаемых, поврежденных или случайно удаленных разделов или дисков,
Active UNDELETE - утилита для восстановления удаленных файлов и папок, в том числе и после форматирования диска,
Active Password Changer - утилита для сброса и изменения данных учетной записи пользователя компьютера (пароль),
Active Disk Editor - утилита для проверки данных на диске с возможностью просмотра и редактирования секторов.
Программа имеет небольшой размер и отлично умещается не только на DVD-диске, но также и CD. Кроме того, этот набор программ можно записать на USB-флешку или сохранить в виде iso-образа. В случае возникновения проблем в работе компьютера, каких-либо сбоях системы или повреждения отдельных файлов, Вы сможете запустить Active LiveCD и выполнить необходимые действия по реанимации ПК, устранения неполадок и сохранения важной информации.