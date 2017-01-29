Active LiveCD для Windows

Active LiveCD 4 (May 19, 2016)

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Описание Active LiveCD 4 (May 19, 2016)Описание   Скачать Active LiveCD 4 (May 19, 2016)СКАЧАТЬ (412,13 Мб) Скриншоты Active LiveCD 4 (May 19, 2016)Скриншоты (4)   Статистика Active LiveCD 4 (May 19, 2016)Статистика   Отзывы о Active LiveCD 4 (May 19, 2016)Отзывы (0)  
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Active LiveCD - загрузочный диск с набором полезных инструментов для восстановления системы, удаления данных, изменения пароля учетной записи и др.

В состав этого сборника входят:

  • Active KillDisk - утилита для безопасного удаления данных на диске,
  • Active Disk Backup - утилита для создания резервной копии системы,
  • Active Partition Recovery - утилита для восстановления нечитаемых, поврежденных или случайно удаленных разделов или дисков,
  • Active UNDELETE - утилита для восстановления удаленных файлов и папок, в том числе и после форматирования диска,
  • Active Password Changer - утилита для сброса и изменения данных учетной записи пользователя компьютера (пароль),
  • Active Disk Editor - утилита для проверки данных на диске с возможностью просмотра и редактирования секторов.

Программа имеет небольшой размер и отлично умещается не только на DVD-диске, но также и CD. Кроме того, этот набор программ можно записать на USB-флешку или сохранить в виде iso-образа. В случае возникновения проблем в работе компьютера, каких-либо сбоях системы или повреждения отдельных файлов, Вы сможете запустить Active LiveCD и выполнить необходимые действия по реанимации ПК, устранения неполадок и сохранения важной информации.

Что нового в Active LiveCD 4 (May 19, 2016)?
  • улучшения в работе программы
Скриншоты Active LiveCD:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $79.00
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 722
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыBoot менеджеры - Восстановление данных

Отзывы о программе Active LiveCD

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