JuiceSSH для Android

JuiceSSH 2.1.4 для Android

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Описание JuiceSSH 2.1.4 для AndroidОписание   Скачать JuiceSSH 2.1.4 для AndroidСКАЧАТЬ (10,34 Мб) Скриншоты JuiceSSH 2.1.4 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика JuiceSSH 2.1.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о JuiceSSH 2.1.4 для AndroidОтзывы (0)  
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JuiceSSH - мобильный полноценный SSH-клиент для Android-смартфонов и планшетов, который включает поддержку Mosh и Telnet, позволяет работать одновременно с несколькими фоновыми сеансами, предлагает для защиты двухфакторную аутентификацию, шифрование и многое другое.

Основные возможности JuiceSSH:

  • Поддержка IPv6.
  • Настройка размера шрифта.
  • Расширение функционала за счет устанавливаемых сторонних плагинов.
  • Поддержка UTF-8.
  • Установление идентификаторов.
  • Возможность управления жестами.
  • Выбор типа подключения (SSH, Local Shell, Telnet и Mosh).
  • Открытие ссылок в браузере.
  • Организация подключений по группам.
  • Одновременная работа с несколькими фоновыми SSH-сеансами.
  • Поддержка OpenSSH ключей.
  • Наличие встроенного генератора ключей RSA.
  • Поддержка внешней клавиатуры.
Скриншоты JuiceSSH:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 207
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыTelnet, SSH клиенты
 Программа JuiceSSH отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе JuiceSSH

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