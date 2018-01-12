Шашки 2.6.8 для Android
Шашки – настольная игра для двоих не нуждается в представлении. Эта версия отличается возможностью выбора вида игровой доски или шашек, предоставляет возможность
Реальные Шахматы 2.8 для Android
Реальные Шахматы – хорошо знакомая игра с новой трехмерной графикой. Играйте в шахматы с искусственным интеллектом (2400 уровней) или ищите игроков в онлайн.
Нарды 2.5 для Android
Нарды - широко известная настольная игра для двух игроков. Присутствует возможность выбора разновидности игры (длинные нарды, короткие, накгаммон, тавла и пр.) и
lichess 4.4.0 для Android
lichess - бесплатное приложение для Android, которое позволяет играть в шахматы как против компьютера, так и с другими пользователями в режиме онлайн
Play Magnus 3.6.6 для Android
Play Magnus – чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен готов выступить в качестве спарринг-партнера, при этом, можно выбрать разные этапы его шахматной карьеры. Раз в
Chess With Friends Free 1.20 для Android
Chess With Friends Free - бесплатное приложение для мобильных устройств на базе ОС Android, благодаря которому у Вас появится отличная возможность сразиться в