Шашки 2.6.8 для Android Шашки – настольная игра для двоих не нуждается в представлении. Эта версия отличается возможностью выбора вида игровой доски или шашек, предоставляет возможность Реальные Шахматы 2.8 для Android Реальные Шахматы – хорошо знакомая игра с новой трехмерной графикой. Играйте в шахматы с искусственным интеллектом (2400 уровней) или ищите игроков в онлайн. Нарды 2.5 для Android Нарды - широко известная настольная игра для двух игроков. Присутствует возможность выбора разновидности игры (длинные нарды, короткие, накгаммон, тавла и пр.) и

lichess 4.4.0 для Android lichess - бесплатное приложение для Android, которое позволяет играть в шахматы как против компьютера, так и с другими пользователями в режиме онлайн Play Magnus 3.6.6 для Android Play Magnus – чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен готов выступить в качестве спарринг-партнера, при этом, можно выбрать разные этапы его шахматной карьеры. Раз в Chess With Friends Free 1.20 для Android Chess With Friends Free - бесплатное приложение для мобильных устройств на базе ОС Android, благодаря которому у Вас появится отличная возможность сразиться в