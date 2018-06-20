LastPass 4.0.52 для Android
LastPass - мобильная версия популярного менеджера паролей, с помощью которого можно хранить пароли и логины, а также управлять ими в популярных веб-браузерах
TrustPort Portunes 1.9 для Android
Приложение создано для защиты конфиденциальных данных. Кредитные карты, банковские счета, пароли, PIN-коды, личные записи и т.д. станут недоступными для хакеров и
1Password 6.8 для Android
1Password - отличное решение для быстрого и безопасного использования паролей доступа к своим аккаунтам, данных кредитных карт и конфиденциальной информации.
Pinbox 1.6.2 для Android
Бесплатное и простое в использовании Android-приложение, с помощью которого можно быстро и легко скрывать от посторонних глаз фото и цифровые изображения, безопасно
RoboForm Password Manager 8.1.4.6 для Android
Менеджер паролей сохраняет ваши данные и поддерживает автоматический вход со встроенного браузера RoboForm. Приложение синхронизирует информацию с несколькими
Enpass Password Manager 5.1.1 для Android
Enpass Password Manager - удобный менеджер паролей для Android, который надежно сохранит все учетные записи пользователя, личную информацию, идентификаторы