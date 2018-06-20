LastPass для Android

LastPass 4.5.2363 для Android

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Описание LastPass 4.5.2363 для AndroidОписание   Скачать LastPass 4.5.2363 для AndroidСКАЧАТЬ (12,33 Мб) Скриншоты LastPass 4.5.2363 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика LastPass 4.5.2363 для AndroidСтатистика   Отзывы о LastPass 4.5.2363 для AndroidОтзывы (0)  
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LastPass - мобильная версия популярного менеджера паролей, с помощью которого можно хранить пароли и логины, а также управлять ими в популярных веб-браузерах. Приложение позволяет заполнять регистрационные данные автоматически, что позволит посещать сайты намного проще и безопаснее.

Данные в диспетчере LastPass шифруются на системе пользователя, и разблокировать их можно паролем, который известен только самому пользователю. С помощью программы можно создавать не только пароли, но и импортировать уже готовые пароли из браузеров, обмениваться паролями, а также хранить конфиденциальную информацию.

Ключевые особенности приложения:

  • Сохранение и автоматическое заполнение онлайн-форм и учетных записей.
  • Создание безопасных паролей.
  • Автономный доступ к персональным данным.
  • Поиск по базе паролей и логинов.
  • Хранение конфиденциальной информации.
  • Шифрование данных пользователя.
  • Возможность делиться логинами и паролями с друзьями и близкими.
  • Поддержка большинства мобильных браузеров.
  • Возможность включить многофакторный аутентификации.
  • Синхронизация данных на всех доступных устройствах.
Скриншоты LastPass:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 572
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМенеджеры паролей
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Отзывы о программе LastPass

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