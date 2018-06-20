LastPass - мобильная версия популярного менеджера паролей, с помощью которого можно хранить пароли и логины, а также управлять ими в популярных веб-браузерах. Приложение позволяет заполнять регистрационные данные автоматически, что позволит посещать сайты намного проще и безопаснее.

Данные в диспетчере LastPass шифруются на системе пользователя, и разблокировать их можно паролем, который известен только самому пользователю. С помощью программы можно создавать не только пароли, но и импортировать уже готовые пароли из браузеров, обмениваться паролями, а также хранить конфиденциальную информацию.

Ключевые особенности приложения: