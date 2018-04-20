Диктофон для Android

Диктофон 5.0.33 для Android

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Описание Диктофон 5.0.33 для AndroidОписание   Скачать Диктофон 5.0.33 для AndroidСКАЧАТЬ (21,47 Мб) Скриншоты Диктофон 5.0.33 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Диктофон 5.0.33 для AndroidСтатистика   Отзывы о Диктофон 5.0.33 для AndroidОтзывы (0)  
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диктофон - приложение для записи внешних звуков и голоса, которое обладает некоторыми полезными инструментами для маркировки своих записей. С приложением Вы сможете делать высококачественные записи аудио, сохраняя важные деловые разговоры, лекции, музыку, голосовые заметки и т.д.

Кроме того, здесь Вам доступно прикрепление к звуковой дорожке изображений, заметок, тегов и другое, что сделает поиск записи более простой, а сам список будет выглядеть более ярко и интересно.

Основные возможности приложения:

  • Отличное качество записи.
  • Простое и удобное использование.
  • Отсутствие ограничений на продолжительность записи.
  • Добавление в запись изображений в виде заметок, презентационных слайдов и т.д.
  • Удобный поиск записей с помощью тегов - "Работа", "Важное", "Учеба", "Местоположение" и др.
  • Возможность сохранять записи на внешнюю карту памяти SD.
Скриншоты Диктофон:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 528
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДиктофоны
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