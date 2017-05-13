Start10 для Windows

Start10 1.55

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Описание Start10 1.55Описание   Скачать Start10 1.55СКАЧАТЬ (34,01 Мб) Скриншоты Start10 1.55Скриншоты (9)   Статистика Start10 1.55Статистика   Отзывы о Start10 1.55Отзывы (0)  
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Start10 - очередная реализация меню "Пуск", адаптированная для новейшей операционной системы Windows 10. Microsoft по многочисленным просьбам пользователей в Windows 10 вернула привычное и удобное в использовании меню "Пуск", однако это встроенное меню сочетает в себе некий симбиоз от классического вида из Windows 7 и плиток из Windows 8, что устраивает не всех. В этом случае стоит обратить внимание на приложение Start10.

Разработчики этой оболочки реализовали несколько визуальных стилей меню: привычное Windows 7, современный дизайн (Modern Style) и собственно новое Windows 10. Поддерживается поиск по файлам и приложениям, доступны настройки ПК, организовано управление питанием, возможен запуск программ из Магазина Windows и многое другое.

Если ни один из предложенных стилей Вам не понравился или просто хотите внести какие-то визуальные изменения, то для этого предусмотрен редактор, где можно оптимизировать готовый стиль или создать собственный с нуля.

Несомненным плюсом Start10 является его полная настраиваемость "под себя": доступно несколько иконок меню "Пуск", можно указывать отображение требуемых ярлыков программ и папок, регулируется прозрачность, включается подсветка новых программ, используется аватарка пользователя и многое другое. Стоит также отметить, что Start10 отлично "уживается" с встроенным в "десятку" системным меню, что позволяет работать с ними параллельно (например, одно меню управляется мышкой, другое - клавиатурой).

В целом, Start10 весьма интересное приложение, которое позволит Вам вернуть в операционку Windows 10 знакомое и любимое меню "Пуск" со всеми его преимуществами.

Скриншоты Start10:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $4.99
Ограничение в работе программы30 дней работы
ОперационкаWindows 10
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 958
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУкрашательства - Расширения
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