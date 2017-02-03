Fallout Shelter - постапокалиптический градостроительный симулятор, в котором игроку предстоит взять на себя ответственность за судьбы горстки людей, выживших после ядерной войны.

Последнее пристанище для этих несчастных - подземный бункер, и задача пользователя сделать так, чтобы остатки человечества не угасли в недрах земли. Обеспечивайте колонию самым необходимым, постепенно расширяясь и увеличивая численность населения и качество их жизни.

Стройте жилые комнаты, котельные, хранилища, столовые, энергетические установки и лифты, разблокируйте новые блоки и модули, защищайтесь от радиации и монстров, производите защитное снаряжение и оружие, исследуйте новые территории, совершая вылазки на поверхность.

При этом необходимо грамотно распределять колонистов по рабочим местам, поскольку у каждого из них есть набор характеристик и соответственно есть сильные и слабые стороны, поэтому очень важно правильно применить его умения. Также не следует игнорировать настроения поселенцев, вовремя реагируя на их эмоциональное состояние.

Fallout Shelter придется по вкусу как любителям жанра строительных симуляторов, так и фанатам популярной игры Fallout.