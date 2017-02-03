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Fallout Shelter для Android

Fallout Shelter 1.10 для Android

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Описание Fallout Shelter 1.10 для AndroidОписание   Скачать Fallout Shelter 1.10 для AndroidСКАЧАТЬ (25,18 Мб) Скриншоты Fallout Shelter 1.10 для AndroidСкриншоты (10)   Статистика Fallout Shelter 1.10 для AndroidСтатистика   Отзывы о Fallout Shelter 1.10 для AndroidОтзывы (4)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Fallout Shelter - постапокалиптический градостроительный симулятор, в котором игроку предстоит взять на себя ответственность за судьбы горстки людей, выживших после ядерной войны.

Последнее пристанище для этих несчастных - подземный бункер, и задача пользователя сделать так, чтобы остатки человечества не угасли в недрах земли. Обеспечивайте колонию самым необходимым, постепенно расширяясь и увеличивая численность населения и качество их жизни.

Стройте жилые комнаты, котельные, хранилища, столовые, энергетические установки и лифты, разблокируйте новые блоки и модули, защищайтесь от радиации и монстров, производите защитное снаряжение и оружие, исследуйте новые территории, совершая вылазки на поверхность.

При этом необходимо грамотно распределять колонистов по рабочим местам, поскольку у каждого из них есть набор характеристик и соответственно есть сильные и слабые стороны, поэтому очень важно правильно применить его умения. Также не следует игнорировать настроения поселенцев, вовремя реагируя на их эмоциональное состояние.

Fallout Shelter придется по вкусу как любителям жанра строительных симуляторов, так и фанатам популярной игры Fallout.

Что нового в Fallout Shelter 1.10 для Android?
  • Инженеры "Волт-Тек" работают круглые сутки, чтобы у жителей вашего Убежища было больше интересных заданий.
  • Превратите жителя в тайного агента, чтобы он узнал побольше о коварном заговоре против вашего Убежища.
  • Мы немного перенастроили параметры конденсаторов симулятора, чтобы справиться с внезапным выключением Убежищ, с которым столкнулись некоторые смотрители.
  • Превратите одного из своих жителей в тайного агента! Новые задания и многое другое.
Скриншоты Fallout Shelter:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 908
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтратегии
 Программа Fallout Shelter отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Fallout Shelter

Анастасия про Fallout Shelter 1.6 для Android [17-07-2016]

После обновления 1.6 вылетает. А сейчас вообще не грузится. Ищу версию 1.5
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Вова Попов про Fallout Shelter 1.5 для Android [04-05-2016]

КОТ попробуй найти на другом сайте с кешем и установить начало кеш а потом игру и зайди должно получится
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Илья про Fallout Shelter 1.5 для Android [23-04-2016]

Какое то сырое дерьмо а не патч,скачал установил жму играть секунду грузит черный экран и будто сворачивает игру. 1.5 калл в общем.
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кот про Fallout Shelter 1.4 для Android [07-03-2016]

Игра вообще не грузит. Пишет что нужны какието ресурсы попыталась найти кэш и не получилось а так хотелось
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