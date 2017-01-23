Trello для Android

Trello 3.8.4.2152 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Trello 3.8.4.2152 для AndroidОписание   Скачать Trello 3.8.4.2152 для AndroidСКАЧАТЬ (13,32 Мб) Скриншоты Trello 3.8.4.2152 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Trello 3.8.4.2152 для AndroidСтатистика   Отзывы о Trello 3.8.4.2152 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Trello - удобное приложение для работы над групповыми проектами, с помощью которого можно легко организовать персональную работу или работу небольшой команды. Все задачи представлены в виде карточек (стикеров). Присутствует отображение нескольких одновременно запущенных проектов, их состояние, цель, конечная дата выполнения и пр.

В каждой отдельно взятой задаче можно проводить обсуждения, добавлять файлы, менять сроки исполнения, задавать метки, назначать исполнителей и др. Причем вносимые изменения видны всем членам рабочей команды в реальном времени. Программа будет полезна для небольших стартапов и проектов.

Скриншоты Trello:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Французский
Закачек (сегодня/всего)0 / 145
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое

Отзывы о программе Trello

Admin

Отзывов о программе Trello 3.8.4.2152 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

Fruit Nibblers

Inbox

Burn the Rope

Battery Doctor

Kids Connect the Dots Lite

DU Speed Booster

MyScore

Yahoo Погода

Booking.com

GPS status

MAPS.ME

Camera360

AppMgr III (App 2 SD)

SofaScore

SimCity BuildIt

X-plore

Герои Стихий

World of Tanks Assistant

FBReader

Temple Run 2

 
 