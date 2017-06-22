HipChat для Android

HipChat 3.16.009 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание HipChat 3.16.009 для AndroidОписание   Скачать HipChat 3.16.009 для AndroidСКАЧАТЬ (20,17 Мб) Скриншоты HipChat 3.16.009 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика HipChat 3.16.009 для AndroidСтатистика   Отзывы о HipChat 3.16.009 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

HipChat - один из самых популярных мессенджеров для корпоративных коммуникаций, с помощью которого можно отправлять коллегам групповые сообщения, совершать видеозвонки, создавать приватные чат-комнаты для общения «тет-а-тет», обмениваться файлами и многое другое.

Основные возможности HipChat:

  • Обмен сообщениями и файлами в режиме реального времени.
  • Отправка приватных или групповых сообщений.
  • Высокий уровень безопасности.
  • Возможность демонстрации экрана (в платной версии).
  • Видеозвонки (в платной версии).
  • Возможность просмотра истории сообщений.
  • Наличие Push-уведомлений.
  • Возможность интеграции с различными приложениями, включая Twitter, MailChimp, Wunderlist, UserVoice, Drive и пр.
Скриншоты HipChat:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 186
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры
ТОП-сегодня раздела "ICQ, чаты, пейджеры"
 

Viber 6.9.5.9 для Android

Viber – популярное кросс-платформенное приложения для общения. После установки программа синхронизируется со списком контактов и привязывается к вашему номеру.

Skype 7.46.0.596 для Android

Skype – одно из самых популярных приложений в мире для общения. Программа поддерживает голосовые и видео звонки, обмен файлами, групповые чаты. Работать можно в

Galaxy 9.1.6ow для Android

Galaxy – в этом чате вас ожидают миллионы онлайн-пользователей со всего мира, огромное количество чат-комнат по интересам и возможность писать и читать блоги.

WhatsApp 2.17.190 для Android

WhatsApp – популярное приложения для комфортного и надежного общения с друзьями и близкими. Делитесь друг с другом текстовыми сообщениями, фотографиями, видео,

Telegram 4.0.0 для Android

Telegram – главными достоинствами мессенджера являются безопасность в общении, скорость и простота использования. Приложение синхронизируется со всеми вашими

Facebook Messenger 121.0.0.15.70 для Android

Facebook Messenger – фирменный мессенджер социальной сети позволяет пользователям еще быстрее и удобнее общаться с родственниками и друзьями. Обменивайтесь

скачать Adguard

Отзывы о программе HipChat

Admin

Отзывов о программе HipChat 3.16.009 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 