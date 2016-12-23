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Anews: все новости и блоги для iOS

Anews: все новости и блоги 2.34 для iPhone, iPad

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Описание Anews: все новости и блоги 2.34 для iPhone, iPadОписание   Скачать Anews: все новости и блоги 2.34 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (78.4 Мб) Скриншоты Anews: все новости и блоги 2.34 для iPhone, iPadСкриншоты (7)   Статистика Anews: все новости и блоги 2.34 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Anews: все новости и блоги 2.34 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Anews: все новости и блоги - отличное приложение-агрегатор, которое объединит все последние новости от ведущих информационных агентств, популярных блогов и социальных сетей. Вы сами определяете интересующие Вас тематики, отмечая соответствующие закладки: спорт, кино, автомобили, наука, путешествия, развлечения, технологии и т.д.

Найдя среди заголовков понравившуюся статью, Вы одним прикосновением перейдете на полное описание новости. Материал обновляется регулярно, что позволит Вам быть в курсе всех последних событий и владеть оперативной информацией: актуальные статьи, фотоматериалы, курсы валют, новости экономики, ответы на вопросы, что будет с долларом и евро и многое другое.

Навигация в Anews предельно проста, все действия выполняются простыми тапами и свайпами по экрану устройства. А главное - Вам больше не придется серфить в интернете и открывать различные новостные сайты, блоги и соцсети по отдельности - выбирайте интересные темы, любимые источники и легко читайте всё и сразу в одном приложении.

Основные функции приложения Anews:

  • более 3000 источников на выбор в пяти странах (Россия, Украина, Швеция, Франция, США),
  • создание собственной ленты новостей по избранным тематикам,
  • удобный поиск по каталогу источников,
  • возможность создать персонализированную ленту новостей, состоящую из крупных и локальных СМИ, блогов,
  • возможность читать ленту обновлений своего Facebook, Twitter, Вконтакте,
  • делитесь новостями в популярных социальных медиа,
  • оставляйте комментарии к публикациям, а также отмечать важные новости,
  • сохраняйте понравившиеся публикации на потом,
  • можно подключать сторонние RSS-ленты.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Anews: все новости и блоги:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 70
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНьюс ридеры, новости

Отзывы о программе Anews: все новости и блоги

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