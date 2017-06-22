FishBrain для Android

FishBrain 5.6 для Android

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Описание FishBrain 5.6 для AndroidОписание   Скачать FishBrain 5.6 для AndroidСКАЧАТЬ (77,53 Мб) Скриншоты FishBrain 5.6 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика FishBrain 5.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о FishBrain 5.6 для AndroidОтзывы (0)  
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FishBrain - приложение для Android, которое позволяет влиться в крупнейшее в мире сообщество рыбаков. Программа представляет собой подобие узкоспециализированной социальной сети для любителей рыбалки, благодаря чему вы сможете узнать какую рыбу можно поймать и где можно порыбачить в вашем районе.

Перед регистрацией программа поинтересуется какую рыбу вы предпочитаете ловить и каким способом, и на основании этих данных строится ваш профиль рыбака. Делясь результатами рыбалки с другими пользователями, вы тем самым пополняете базу данных, на основе которой строятся прогнозы для рыболовов.

Присутствует возможность соревноваться с друзьями или просто другими пользователями, стараясь занять как можно более высокое место в таблице рекордов. Кроме этого можно задавать уровень конфиденциальности для каждого добавленного улова, а также просматривать на карте места всех ваших предыдущих рыбалок.

Скриншоты FishBrain:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 165
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Блоги, социальные сети
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Отзывы о программе FishBrain

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