FishBrain - приложение для Android, которое позволяет влиться в крупнейшее в мире сообщество рыбаков. Программа представляет собой подобие узкоспециализированной социальной сети для любителей рыбалки, благодаря чему вы сможете узнать какую рыбу можно поймать и где можно порыбачить в вашем районе.

Перед регистрацией программа поинтересуется какую рыбу вы предпочитаете ловить и каким способом, и на основании этих данных строится ваш профиль рыбака. Делясь результатами рыбалки с другими пользователями, вы тем самым пополняете базу данных, на основе которой строятся прогнозы для рыболовов.

Присутствует возможность соревноваться с друзьями или просто другими пользователями, стараясь занять как можно более высокое место в таблице рекордов. Кроме этого можно задавать уровень конфиденциальности для каждого добавленного улова, а также просматривать на карте места всех ваших предыдущих рыбалок.