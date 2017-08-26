Play Magnus для Android

Play Magnus 3.3.3 для Android

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Описание Play Magnus 3.3.3 для AndroidОписание   Скачать Play Magnus 3.3.3 для AndroidСКАЧАТЬ (75,23 Мб) Скриншоты Play Magnus 3.3.3 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Play Magnus 3.3.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Play Magnus 3.3.3 для AndroidОтзывы (1)  
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4.27 из 5, всего оценок - 15
  • Рейтинг программы - 4.27 из 5
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Play Magnus - бесплатное приложение для мобильных устройств на базе ОС Android, которое предоставляет уникальный шанс научиться играть в шахматы, состязаясь с 16-м чемпионом мира по шахматам, норвежским гроссмейстером Магнусом Карлсеном.

Уровень сложности выбирается в зависимости от возраста Магнуса - чем он младше, тем больше шансов на победу, поскольку в юном возрасте, по словам самого норвежца, он еще не слишком интересовался шахматами. Ну а в том случае, если Вы чувствуете в себе достаточно уверенности, то можете проверить свои силы, сыграв партию с более взрослым Карлсеном (правда для того чтобы сыграть с Магнусом старше 8 лет необходимо купить платную версию).

Тренируясь с виртуальным Магнусом Карлсеном, можно делиться результатами с друзьями, зарабатывая при этом дополнительные очки. Присутствует возможность загрузить игру в PGN-формате.

Скриншоты Play Magnus:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 1 478
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыШахматы, шашки
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Отзывы о программе Play Magnus

Vjacheskav про Play Magnus 3.1.2 для Android [07-10-2016]

Отличная игра с бельшим числом уровней. Помогает совершенствоваться и повышать свой уровень Советую всем шахматистам
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