Play Magnus - бесплатное приложение для мобильных устройств на базе ОС Android, которое предоставляет уникальный шанс научиться играть в шахматы, состязаясь с 16-м чемпионом мира по шахматам, норвежским гроссмейстером Магнусом Карлсеном.

Уровень сложности выбирается в зависимости от возраста Магнуса - чем он младше, тем больше шансов на победу, поскольку в юном возрасте, по словам самого норвежца, он еще не слишком интересовался шахматами. Ну а в том случае, если Вы чувствуете в себе достаточно уверенности, то можете проверить свои силы, сыграв партию с более взрослым Карлсеном (правда для того чтобы сыграть с Магнусом старше 8 лет необходимо купить платную версию).

Тренируясь с виртуальным Магнусом Карлсеном, можно делиться результатами с друзьями, зарабатывая при этом дополнительные очки. Присутствует возможность загрузить игру в PGN-формате.