Обои от Экрана на Прокачку - огромная коллекция качественных обоев и тем для яркого оформления экрана Вашего iOS-устройства. Теперь у Вас есть возможность украсить свой смартфон или планшет красивыми стильными и необычными картинками благодаря обширной базе с эксклюзивными изображениями, которые создавались профессиональными дизайнерами. Просматривайте библиотеку бесплатных HD обоев и фоновых изображений, выбирая те, которые Вам по вкусу.
Для удобства все картинки распределены по категориям, чтобы было проще находить нужное изображение определенной тематики: Минимализм, Абстрактное, Мультяшное, Фантастика, Животные, Спорт, Природа, Города, 3D и так далее. Здесь Вы найдете как красивые фотографии с завораживающими ландшафтами, так и совершенно абстрактную графику с уникальными рисунками. Все обои закачиваются на Ваш девайс и могут сразу же быть применены из интерфейса программы.
Основные характеристики приложения Обои от Экрана на Прокачку:
- Четкие, качественные фоновые изображения для iOS-устройств.
- Сортировка обоев по категориям.
- Функция предварительного просмотра - убедитесь, что выбрано подходящее изображение.
- Удобный и понятный интерфейс.
- Регулярные обновления коллекции во вкладке Новые.
Добавьте цвет, блеск и стиль своему мобильному девайсу с приложением Обои от Экрана на Прокачку.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app