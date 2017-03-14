Exiland Assistant Enterprise для Windows

Exiland Assistant Enterprise 4.6

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Описание Exiland Assistant Enterprise 4.6Описание   Скачать Exiland Assistant Enterprise 4.6СКАЧАТЬ (9,94 Мб) Скриншоты Exiland Assistant Enterprise 4.6Скриншоты (1)   Статистика Exiland Assistant Enterprise 4.6Статистика   Отзывы о Exiland Assistant Enterprise 4.6Отзывы (0)  
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Exiland Assistant Enterprise - отличный сетевой органайзер для ведения базы клиентов (физических, юридических лиц, ИП), партнеров, поставщиков, сотрудников, друзей, родственников с фото и детальной информацией. Тут реализован быстрый поиск по базе, встроен планировщик дел, удобная система напоминаний.

Также программа используется для хранения заметок, идей, рецептов, паролей, ссылок Интернета и многого другого. Exiland Assistant Enterprise оптимизирован для работы с большим количеством записей. Простой и продуманный русскоязычный интерфейс позволит быстро начать работу и не тратить время на изучение документации.

Основные возможности Exiland Assistant Enterprise:

  • ведение базы клиентов, друзей, знакомых (контакты, фото, адреса, телефоны и т.д.)
  • ведение базы организаций (название, адрес, реквизиты, прайс и т.д.)
  • одновременная работа множества пользователей с единой базой клиентов
  • расширяемая структура данных. Конфигуратор полей (добавление, изменение, удаление)
  • постановка задач и контроль их выполнения
  • ведение заметок (рецепты, статьи, документы, пароли, анекдоты и т.д.)
  • ведение каталога ссылок на файлы, папки, Интернет сайты
  • календарь событий (праздники, юбилеи, встречи, мероприятия)
  • быстрый детальный поиск
  • напоминание о задачах и приближающихся событиях с оповещением
  • группировка любых данных
  • импорт и экспорт данных в MS Excel, RTF, HTML
  • навигация по записям, сортировка, быстрый доступ к записям по «горячим кнопкам»
  • рассылка e-mail по базе контактов персон и организаций по заранее подготовленным шаблонам
  • настройка связей между любыми записями из разных разделов
  • защита данных от кражи, шифрование, блокирование программы от посторонних лиц
  • автоматическая защита данных, криптостойкое шифрование
  • синхронизация контактов с Microsoft Outlook
  • импорт данных из MS Excel, CSV-файлов, полученных путем экспорта из адресных книг почтовых и прочих программ;
  • возможность носить программу на флешке и использовать на работе и дома.
Что нового в Exiland Assistant Enterprise 4.6?
  • Добавлена поддержка Outlook 2016
  • Решена проблема сортировки по доп.полям
  • Решена проблема пропадания событий и ссылок после синхронизации.
  • Добавлена возможность переименования вкладки "Доп.инфо" для каждого раздела по-отдельности
  • Добавлена возможность переименования вкладки "Филиалы, подразделения" для организаций
  • Исправлен визуальный недочет при вводе средств связи в карточке контакта
  • Исправлена ошибка "Размер поля недостаточен, чтобы принять добавляемые данные"
  • Предотвращена ошибка "Не удается найти строку для обновления..."
  • Сделана защита от ошибки: SwitchTypeItem: Missing Connection or ConnectionString
  • Исправлена проблема затирания поля "Кто создал" в карточке Контакта при редактировании
  • Устранены другие мелкие недочеты
  • На сайте программы создан Личный кабинет
Скриншоты Exiland Assistant Enterprise:

Статус программы Демо версия | Цена: 1250 руб
Ограничение в работе программыПробный период 30 дней, нет возможности конфигурирования полей, нет резервного копирования базы, нет функции рассылки e-mail по базе контактов
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP, 2000, 2003
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 978
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКалендари, органайзеры, напоминалки - Менеджеры закладок - Ведение дел

Отзывы о программе Exiland Assistant Enterprise

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