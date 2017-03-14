Exiland Assistant Enterprise 4.6 Описание СКАЧАТЬ ( 9,94 Мб) Скриншоты (1) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

4.00 из 5, всего оценок - 2 Рейтинг программы - 4.00 из 5

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5 Exiland Assistant Enterprise - отличный сетевой органайзер для ведения базы клиентов (физических, юридических лиц, ИП), партнеров, поставщиков, сотрудников, друзей, родственников с фото и детальной информацией. Тут реализован быстрый поиск по базе, встроен планировщик дел, удобная система напоминаний. Также программа используется для хранения заметок, идей, рецептов, паролей, ссылок Интернета и многого другого. Exiland Assistant Enterprise оптимизирован для работы с большим количеством записей. Простой и продуманный русскоязычный интерфейс позволит быстро начать работу и не тратить время на изучение документации. Основные возможности Exiland Assistant Enterprise: ведение базы клиентов, друзей, знакомых (контакты, фото, адреса, телефоны и т.д.)

ведение базы организаций (название, адрес, реквизиты, прайс и т.д.)

одновременная работа множества пользователей с единой базой клиентов

расширяемая структура данных. Конфигуратор полей (добавление, изменение, удаление)

постановка задач и контроль их выполнения

ведение заметок (рецепты, статьи, документы, пароли, анекдоты и т.д.)

ведение каталога ссылок на файлы, папки, Интернет сайты

календарь событий (праздники, юбилеи, встречи, мероприятия)

быстрый детальный поиск

напоминание о задачах и приближающихся событиях с оповещением

группировка любых данных

импорт и экспорт данных в MS Excel, RTF, HTML

навигация по записям, сортировка, быстрый доступ к записям по «горячим кнопкам»

рассылка e-mail по базе контактов персон и организаций по заранее подготовленным шаблонам

настройка связей между любыми записями из разных разделов

защита данных от кражи, шифрование, блокирование программы от посторонних лиц

автоматическая защита данных, криптостойкое шифрование

синхронизация контактов с Microsoft Outlook

импорт данных из MS Excel, CSV-файлов, полученных путем экспорта из адресных книг почтовых и прочих программ;

возможность носить программу на флешке и использовать на работе и дома. Что нового в Exiland Assistant Enterprise 4.6?

Добавлена поддержка Outlook 2016

Решена проблема сортировки по доп.полям

Решена проблема пропадания событий и ссылок после синхронизации.

Добавлена возможность переименования вкладки "Доп.инфо" для каждого раздела по-отдельности

Добавлена возможность переименования вкладки "Филиалы, подразделения" для организаций

Исправлен визуальный недочет при вводе средств связи в карточке контакта

Исправлена ошибка "Размер поля недостаточен, чтобы принять добавляемые данные"

Предотвращена ошибка "Не удается найти строку для обновления..."

Сделана защита от ошибки: SwitchTypeItem: Missing Connection or ConnectionString

Исправлена проблема затирания поля "Кто создал" в карточке Контакта при редактировании

Устранены другие мелкие недочеты

На сайте программы создан Личный кабинет Скриншоты Exiland Assistant Enterprise: Статус программы Демо версия | Цена: 1250 руб Ограничение в работе программы Пробный период 30 дней, нет возможности конфигурирования полей, нет резервного копирования базы, нет функции рассылки e-mail по базе контактов Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, XP, 2000, 2003 Интерфейс Русский Закачек (сегодня/всего) 0 / 978 Разработчик Exiland Software Последнее обновление 14.03.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Календари, органайзеры, напоминалки - Менеджеры закладок - Ведение дел Отзывы о программе Exiland Assistant Enterprise Admin Отзывов о программе Exiland Assistant Enterprise 4.6 пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости