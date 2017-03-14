Exiland Assistant Enterprise - отличный сетевой органайзер для ведения базы клиентов (физических, юридических лиц, ИП), партнеров, поставщиков, сотрудников, друзей, родственников с фото и детальной информацией. Тут реализован быстрый поиск по базе, встроен планировщик дел, удобная система напоминаний.
Также программа используется для хранения заметок, идей, рецептов, паролей, ссылок Интернета и многого другого. Exiland Assistant Enterprise оптимизирован для работы с большим количеством записей. Простой и продуманный русскоязычный интерфейс позволит быстро начать работу и не тратить время на изучение документации.
Основные возможности Exiland Assistant Enterprise:
ведение базы клиентов, друзей, знакомых (контакты, фото, адреса, телефоны и т.д.)
ведение базы организаций (название, адрес, реквизиты, прайс и т.д.)
одновременная работа множества пользователей с единой базой клиентов
расширяемая структура данных. Конфигуратор полей (добавление, изменение, удаление)
постановка задач и контроль их выполнения
ведение заметок (рецепты, статьи, документы, пароли, анекдоты и т.д.)
ведение каталога ссылок на файлы, папки, Интернет сайты
календарь событий (праздники, юбилеи, встречи, мероприятия)
быстрый детальный поиск
напоминание о задачах и приближающихся событиях с оповещением
группировка любых данных
импорт и экспорт данных в MS Excel, RTF, HTML
навигация по записям, сортировка, быстрый доступ к записям по «горячим кнопкам»
рассылка e-mail по базе контактов персон и организаций по заранее подготовленным шаблонам
настройка связей между любыми записями из разных разделов
защита данных от кражи, шифрование, блокирование программы от посторонних лиц
автоматическая защита данных, криптостойкое шифрование
синхронизация контактов с Microsoft Outlook
импорт данных из MS Excel, CSV-файлов, полученных путем экспорта из адресных книг почтовых и прочих программ;
возможность носить программу на флешке и использовать на работе и дома.
Что нового в Exiland Assistant Enterprise 4.6?
Добавлена поддержка Outlook 2016
Решена проблема сортировки по доп.полям
Решена проблема пропадания событий и ссылок после синхронизации.
Добавлена возможность переименования вкладки "Доп.инфо" для каждого раздела по-отдельности
Добавлена возможность переименования вкладки "Филиалы, подразделения" для организаций
Исправлен визуальный недочет при вводе средств связи в карточке контакта
Исправлена ошибка "Размер поля недостаточен, чтобы принять добавляемые данные"
Предотвращена ошибка "Не удается найти строку для обновления..."
Сделана защита от ошибки: SwitchTypeItem: Missing Connection or ConnectionString
Исправлена проблема затирания поля "Кто создал" в карточке Контакта при редактировании