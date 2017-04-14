Kryptel для Windows

Kryptel 7.5

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Описание Kryptel 7.5Описание   Скачать Kryptel 7.5СКАЧАТЬ (17,56 Мб) Скриншоты Kryptel 7.5Скриншоты (5)   Статистика Kryptel 7.5Статистика   Отзывы о Kryptel 7.5Отзывы (0)  
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Kryptel - инструмент для надежного шифрования конфиденциальных данных, важных файлов и документов на компьютере. Эта программа достаточна удобна в настройке, позволяя Вам обеспечить защиту секретной информации буквально в несколько кликов.

В Kryptel можно шифровать файлы или директории несколькими способами. После запуска приложения откроется окошко с основными возможностями и опциями приложения: шифрование, бекапы, настройки. Выбрав соответствующий пункт, Вы перейдете в пошаговое меню, позволяющее определить нужные параметры шифрования (или резервной копии), что очень удобно особенно для неопытных пользователей.

Для любителей же классического интерфейса в Kryptel предусмотрен встроенный браузер, где можно не только шифровать/дешифровать файлы и директории, но также и искать на ПК зашифрованные контейнеры, просматривать их содержимое, управлять основными параметрами приложения и выполнять другие функции.

Kryptel использует в работе самый мощный алгоритм шифрования данных AES 256-bit, который отличается высокой степенью надежности и устойчивости к взлому. Таким образом, все важные и конфиденциальные данные будут спрятаны от посторонних глаз, предотвратив утечку информации в посторонние руки.

Скриншоты Kryptel:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29.95
Ограничение в работе программы30 дней работы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 296
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыШифрование

Отзывы о программе Kryptel

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