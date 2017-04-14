CyberGhost VPN 6.0.6.2540
Сделайте свое присутствие в Сети невидимым с CyberGhost VPN - приложение, которое обеспечит анонимное пользование Интернетом, гарантирует безопасность и конфиденциальность при передачи данных. При посещении сайтов реальный IP-адрес будет изменен
TrueCrypt 7.2
TrueCrypt - бесплатная программа, которая предназначена для надежной защиты любой информации путем создания в реальном времени (на лету) виртуальных зашифрованных дисков
КриптоАРМ 4.7.1 (сборка 8365)
КриптоАРМ - универсальная программа для шифрования и электронной подписи файлов. Она используется для защиты корпоративной и личной информации, которая передается по Интернету, электронной почте и на съемных носителях (диске, флэш-карте)
SafeIP 2.0.0.2615
SafeIP - бесплатный анонимайзер, позволяющий быстро, легко и надежно скрыть свой IP и тем самым повысить анонимность в сети Интернет. Присутствует шифрование трафика, поддерживается работа практически со всеми браузерами
Folder Lock 7.6.1
Folder Lock - отличная программа для защиты информации от посторонних глаз. Folder Lock позволяет скрывать определенные файлы, папки и диски, шифровать их и устанавливать на них пароль
VeraCrypt 1.19
VeraCrypt - продвинутая программа для создания надежных зашифрованных хранилищ данных на Вашем ПК, где можно безопасно хранить секретную и приватную информацию