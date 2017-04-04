My Piano 3.7 для Android My Piano — загрузите приложение и сыграйте на 11 доступных инструментах, включая пианино, орган, электро-синтезатор, саксофон и др. Используйте встроенный сэмплер, меняйте внешний вид инструмента, выбирайте необходимый режим от 1 до 6 октавы Cross DJ Free 2.0.3 для Android Cross DJ Free - одно из лучших Android-приложений для диджеев, благодаря которому пользователь сможет на своем мобильном девайсе создавать сеты и миксы, сводить треки и обрабатывать композиции Wireless Mixer 2.1 для Android Wireless Mixer - звуковой микшер, предназначенный для использования в связке с ПК или ноутбуком через Wi-Fi. Wireless Mixer эмулирует работу реального пульта, повторяя многие основные функции

MixPad Free Music Mixer 4.04 для Android MixPad Free Music Mixer - бесплатная программа для Android, которая позволяет легко и быстро микшировать треки и создавать ремиксы DJ Control 2.7 для Android DJ Control – с этим приложением, ваше Android-устройство превратится в полноценный MIDI-контроллер. Используйте Wi-Fi, что бы связать девайс с компьютером и управляйте музыкальными потоками. Приложение работает с диджейскими прогами Tractor, Virtual DJ Volume X 1.0.Berlin для Android Volume X – с помощью этого приложения вы с легкостью настроите звуковые параметры на вашем Android-устройстве. При необходимости, восстановить параметры на максимум, можно одним кликом