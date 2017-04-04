DJ Studio для Android

DJ Studio 5.2.0 для Android

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Описание DJ Studio 5.2.0 для AndroidОписание   Скачать DJ Studio 5.2.0 для AndroidСКАЧАТЬ (13,07 Мб) Скриншоты DJ Studio 5.2.0 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика DJ Studio 5.2.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о DJ Studio 5.2.0 для AndroidОтзывы (0)  
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DJ Studio - бесплатный музыкальный микшер для Android, который станет незаменимым помощником для диджеев, позволяющий создавать оригинальные ремиксы, миксовать аудиодорожки и пр. Благодаря интуитивному интерфейсу приложение подойдет как новичкам, так и профессионалам.

Основные возможности DJ Studio:

  • Наличие двух виртуальных вертушек с кроссфейдером.
  • Возможность кастомизации при помощи скинов.
  • Уникальная физика движения диска, благодаря чему получается оригинальный эффект скретча.
  • Возможность просмотра библиотеки mp3-файлов с сортировкой треков по папке, исполнителю, альбому и названию.
  • Редактирование и автоматическое сохранение плейлистов.
  • Наличие 8 звуковых эффектов.
  • 3-полосный эквалайзер.
  • Поддержка пейзажного и портретного режима отображение экрана.
  • Возможность записи собственных миксов при помощи встроенного рекордера.
  • Наличие функции автоматического смешивания.
  • Возможность опубликовать свои треки в социальной сети SoundCloud.
  • Отображение спектра в режиме реального времени с определением битов.
  • Возможность поделиться плодами Ваших трудов с друзьями в Facebook, Twitter или Google+.
Скриншоты DJ Studio:

Статус программы Демо версия
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 415
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМикшеры

Отзывы о программе DJ Studio

Admin

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