Cooler для Android

Cooler 3.3.26 для Android

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Описание Cooler 3.3.26 для AndroidОписание   Скачать Cooler 3.3.26 для AndroidСКАЧАТЬ (3,76 Мб) Скриншоты Cooler 3.3.26 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Cooler 3.3.26 для AndroidСтатистика   Отзывы о Cooler 3.3.26 для AndroidОтзывы (0)  
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Cooler – приложение для отслеживания температурного режима вашего смартфона или планшета.

Программа мониторит не только температуры, но и загрузку центрального процессора, что дает возможность закрывать фоновые приложения и таким образом влиять на оба параметра.

Разработчик приложения отмечает, что нагрев устройства во время работы ресурсоемкой программы является естественным процессом и, в таком случае, нужно переместить девайс в более прохладное или вентилируемое место. Опасность перегрева устройства грозит постоянными зависаниями и перезагрузками, а также повышенному износу внутренних компонентов.

Скриншоты Cooler:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 1 992
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМенеджеры задач - Оптимизация
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Отзывы о программе Cooler

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