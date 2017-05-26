Sunshine - приложение для Android-устройств, которое позволит обмениваться большими файлами без использования облачных сервисов. Теперь отправить другу или коллеге файл любого размера не составит никакого труда, будь то видео, фотографии, презентации, архивы и т.д. При этом вы можете совершенно не переживать о количестве и "весе" файлов.

Работа Sunshine основана на прямой передаче данных между устройствами, что экономит время загрузки и уменьшает риск перехвата файлов злоумышленниками. Для начала использования сервиса нужно зарегистрировать учетную запись. Как только вы войдете под ней на другом устройстве, то сразу же увидите все свои подключения с других девайсов и сможете быстро и легко перемещать файлы между ними. Точно также просто добавляются и контакты друзей в адресную книгу.

Уникальность Sunshine в том, что передаваемый контент при поступлении на другое устройство оптимизируется под его параметры и характеристики для максимального комфортного воспроизведения и отображения - Android, iOS, Mac OS X, Windows. Это позволит вам сразу же начать использовать полученные ресурсы.

Основные возможности приложения: