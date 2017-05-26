Sunshine для Android

Sunshine 1.6.0050 для Android

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Описание Sunshine 1.6.0050 для AndroidОписание   Скачать Sunshine 1.6.0050 для AndroidСКАЧАТЬ (26,43 Мб) Скриншоты Sunshine 1.6.0050 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Sunshine 1.6.0050 для AndroidСтатистика   Отзывы о Sunshine 1.6.0050 для AndroidОтзывы (0)  
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Sunshine - приложение для Android-устройств, которое позволит обмениваться большими файлами без использования облачных сервисов. Теперь отправить другу или коллеге файл любого размера не составит никакого труда, будь то видео, фотографии, презентации, архивы и т.д. При этом вы можете совершенно не переживать о количестве и "весе" файлов.

Работа Sunshine основана на прямой передаче данных между устройствами, что экономит время загрузки и уменьшает риск перехвата файлов злоумышленниками. Для начала использования сервиса нужно зарегистрировать учетную запись. Как только вы войдете под ней на другом устройстве, то сразу же увидите все свои подключения с других девайсов и сможете быстро и легко перемещать файлы между ними. Точно также просто добавляются и контакты друзей в адресную книгу.

Уникальность Sunshine в том, что передаваемый контент при поступлении на другое устройство оптимизируется под его параметры и характеристики для максимального комфортного воспроизведения и отображения - Android, iOS, Mac OS X, Windows. Это позволит вам сразу же начать использовать полученные ресурсы.

Основные возможности приложения:

  • Передача больших файлов любого типа и размера.
  • Доступ к файлам с разных устройств - синхронизируйте свои машины и получайте доступ к данным на компьютере, планшете или смартфоне.
  • Поддерживается потоковая передача файлов и др.
Что нового в Sunshine 1.6.0050 для Android?
  • Исправлены ошибки, улучшена стабильность работы.
Скриншоты Sunshine:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 353
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбмен файлами
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Отзывы о программе Sunshine

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