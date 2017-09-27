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Расписной покер онлайн – карточная игра теперь доступна в онлайне и предлагает сразиться с лучшими игроками в мире. Для этого используйте учетную запись Google или
Papaya Pet 2.46 для Android
Papaya Pet - в этой игре вы сможете растить и заботится о симпатичном существе. Вы сможете дать ему имя, выбрать пол и внешний вид. Нужно будет кормить его, убирать,
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Papaya Fish 3D - выращивайте рыбок в трехмерном аквариуме, лечите их, кормите, покупайте различные аксессуары. По мере продвижения уровня вы сможете покупать все