Поле Чудес Онлайн - оригинальная онлайн игра, в которой вы сможете угадывать слова с тысячами русскоговорящих игроков всего мира.

Более 3200 слов в 50 темах, причём для каждой новой игры будет выбрано новое слово для каждого их 3-х игроков.

Угадывай слова!

Зарабатывай игровые деньги!

Стань первым среди лучших игроков!

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Игра ведётся по правилам "Поле Чудес": сначала вы выигрываете в отборочном туре, после переходите в финал. В игре есть сектора приз, плюс, банкрот и переход хода, а также за 3 правильно угаданные буквы, Вы получите 2 шкатулки.

Все призы в игре вымышлены, не подлежат выдаче, их сходство с настоящими вещами не является рекламой.