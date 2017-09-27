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Поле Чудес Онлайн для Android

Поле Чудес Онлайн 1.42 для Android

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Описание Поле Чудес Онлайн 1.42 для AndroidОписание   Скачать Поле Чудес Онлайн 1.42 для AndroidСКАЧАТЬ (35,14 Мб) Скриншоты Поле Чудес Онлайн 1.42 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Поле Чудес Онлайн 1.42 для AndroidСтатистика   Отзывы о Поле Чудес Онлайн 1.42 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Поле Чудес Онлайн - оригинальная онлайн игра, в которой вы сможете угадывать слова с тысячами русскоговорящих игроков всего мира.

Более 3200 слов в 50 темах, причём для каждой новой игры будет выбрано новое слово для каждого их 3-х игроков.

Угадывай слова!
Зарабатывай игровые деньги!
Стань первым среди лучших игроков!

Для удобства была создана HD графика для современных планшетов и телефонов, крупные аватарки и смайлики для выражения эмоций.

Игра ведётся по правилам "Поле Чудес": сначала вы выигрываете в отборочном туре, после переходите в финал. В игре есть сектора приз, плюс, банкрот и переход хода, а также за 3 правильно угаданные буквы, Вы получите 2 шкатулки.

Все призы в игре вымышлены, не подлежат выдаче, их сходство с настоящими вещами не является рекламой.

Что нового в Поле Чудес Онлайн 1.42 для Android?
  • добавлено 1500 слов
  • теперь можно отправлять анимированные смайлики в общий чат
  • 4 новых игровых смайлика
  • друзья / чёрный список и фильтры заявок по ним
  • Якубович теперь умеет говорить (можно отключить в настройках)
  • для новичков доступно описание игры
  • личные сообщения друг другу (даже если игрок офлайн)
Скриншоты Поле Чудес Онлайн:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 629
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОнлайн клиенты - Логические - Головоломки
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Отзывы о программе Поле Чудес Онлайн

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