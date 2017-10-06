Интернет Цензор 2.2
Интернет Цензор - бесплатное и простое приложение для родительского контроля, которое позволяет отфильтровывать Интернет ресурсы, содержание которых потенциально
Keylogger Net 3.5.2.176
Keylogger Net - клавиатурный шпион, который запоминает весь текст, набираемый на клавиатуре, записывает в свой Журнал и отправляет данные на указанный электронный
Keylogger Lite 4.10.44.0
Keylogger - клавиатурный шпион. Следит и записывает в журнал все действия пользователя на компьютере. В частности, запоминает все нажатия на клавиатуре
Blok 4.5
Blok - программа для блокировки клавиатуры и мыши от детей. Блокирует клавиатуру, мышь, с функцией отключения монитора (если на длительное время отходим от
USB Manager 2.02
USB Manager - небольшая утилита для управления портами USB на Вашем ПК
NeoSpy PRO 5.6
NeoSpy - позволяет вести скрытый или открытый мониторинг за работой компьютера. Отслеживает все действия, производимые пользователям во время использования