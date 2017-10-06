Blumentals Program Protector - приложение, позволяющее защитить паролем любую программу. С его помощью вы легко можете защитить паролем и ограничить доступ к любому приложению Windows .

Достаточно выбрать программу, задать пароль доступа к ней, и при следующем ее запуске появляется диалоговое окно, в котором и нужно ввести пароль. Program Protector поддерживает 256-битное шифрование и длину пароля до 20 символов. Пользователи не смогут отключить защиту, переименовывая исполняемый файл программы или удаляя Program Protector.

Особенности Program Protector:

Защита паролем любого приложения Windows

Поддержка функции "Drag-and-Drop" для перетаскивания приложения или его ярлыка для защиты паролем

Просмотр списка программ, находящихся под парольной зашитой

Защита паролем самой программы

Оперативное изменение пароля, при необходимости

Просмотр логов активных программ, находящихся под парольной зашитой

100% защита приложений, без возможности изменения пароля

Совместимость со многими программами

Программа проста в использовании и не требует каких-либо специальных знаний.