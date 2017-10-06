Blumentals Program Protector для Windows

Blumentals Program Protector 4.11

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Описание Blumentals Program Protector 4.11Описание   Скачать Blumentals Program Protector 4.11СКАЧАТЬ (2,04 Мб) Скриншоты Blumentals Program Protector 4.11Скриншоты (3)   Статистика Blumentals Program Protector 4.11Статистика   Отзывы о Blumentals Program Protector 4.11Отзывы (0)  
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Blumentals Program Protector - приложение, позволяющее защитить паролем любую программу. С его помощью вы легко можете защитить паролем и ограничить доступ к любому приложению Windows .

Достаточно выбрать программу, задать пароль доступа к ней, и при следующем ее запуске появляется диалоговое окно, в котором и нужно ввести пароль. Program Protector поддерживает 256-битное шифрование и длину пароля до 20 символов. Пользователи не смогут отключить защиту, переименовывая исполняемый файл программы или удаляя Program Protector.

Особенности Program Protector:

  • Защита паролем любого приложения Windows
  • Поддержка функции "Drag-and-Drop" для перетаскивания приложения или его ярлыка для защиты паролем
  • Просмотр списка программ, находящихся под парольной зашитой
  • Защита паролем самой программы
  • Оперативное изменение пароля, при необходимости
  • Просмотр логов активных программ, находящихся под парольной зашитой
  • 100% защита приложений, без возможности изменения пароля
  • Совместимость со многими программами

Программа проста в использовании и не требует каких-либо специальных знаний.

Скриншоты Blumentals Program Protector:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29.95
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 267
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонтроль доступа
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