Volume booster - инструмент для увеличения громкости звука вашего Android-устройства, позволяющий повысить ее на 30-40 %. Если вам кажется, что сигнал вызова, уведомления или будильника слишком тихий, и обычное добавление звука не решает проблемы, то стоит обратить внимание на это приложение. снижающее ограничения для выходного звука, тем самым повышая максимальную громкость вашего девайса.

После запуска Volume booster вы можете сами определить нужный уровень звука - просто перетаскивайте ползунок для достижения требуемого результата. При этом качество звучания остается на высоком уровне - никакие помехи, шумы и хрипы не будут вас отвлекать от прослушивания любимых песен или разговора с другом.

Volume booster отлично работает как со стандартным встроенным динамиком устройства, так и подключаемой гарнитурой (наушники).

В целом можно констатировать, что Volume booster весьма полезная программа, которая особенно пригодится для смартфонов и планшетов с изначально слабыми устройствами вывода звука.