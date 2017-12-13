StickerPacks for Telegram для Android

StickerPacks for Telegram 1.4.9 для Android

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Описание StickerPacks for Telegram 1.4.9 для AndroidОписание   Скачать StickerPacks for Telegram 1.4.9 для AndroidСКАЧАТЬ (5,61 Мб) Скриншоты StickerPacks for Telegram 1.4.9 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика StickerPacks for Telegram 1.4.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о StickerPacks for Telegram 1.4.9 для AndroidОтзывы (0)  
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StickerPacks for Telegram - большой набор стикеров для приложения Телеграм.

Используйте стикеры чтобы сделать ваше общение более живым!

  • Поиск по названию стикер-пака.
  • Оповещение при появлении новых наборов стикеров.
  • База постоянно пополняется.

Добавить новый набор стикеров в мессенджер очень просто: Выберите понравившиеся стикеры из списка и нажмите "добавить", откроется стандартное окно Телеграма для добавления стикеров к себе.
Для добавления стикеров к себе в аккаунт телеграма потребуется любое телеграм-приложение с поддержкой стикеров.

Для работы приложения требуется доступ к сети интернет.
Все стикеры распространяются бесплатно, права на стикеры принадлежат художникам, рисовавшим их.

StickerPacks for Telegram не является частью официального Телеграма.

Что нового в StickerPacks for Telegram 1.4.9 для Android?
  • Мелкие исправления
Скриншоты StickerPacks for Telegram:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 555
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры
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Отзывы о программе StickerPacks for Telegram

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