Оцените программу!

5.00 из 5, всего оценок - 1 Рейтинг программы - 5.00 из 5

1

2

3

4

5 StickerPacks for Telegram - большой набор стикеров для приложения Телеграм. Используйте стикеры чтобы сделать ваше общение более живым! Поиск по названию стикер-пака.

Оповещение при появлении новых наборов стикеров.

База постоянно пополняется. Добавить новый набор стикеров в мессенджер очень просто: Выберите понравившиеся стикеры из списка и нажмите "добавить", откроется стандартное окно Телеграма для добавления стикеров к себе.

Для добавления стикеров к себе в аккаунт телеграма потребуется любое телеграм-приложение с поддержкой стикеров. Для работы приложения требуется доступ к сети интернет.

Все стикеры распространяются бесплатно, права на стикеры принадлежат художникам, рисовавшим их. StickerPacks for Telegram не является частью официального Телеграма. Telegram для Android Что нового в StickerPacks for Telegram 1.4.9 для Android?

Мелкие исправления