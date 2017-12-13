StickerPacks for Telegram - большой набор стикеров для приложения Телеграм.

Используйте стикеры чтобы сделать ваше общение более живым!

Поиск по названию стикер-пака.

Оповещение при появлении новых наборов стикеров.

База постоянно пополняется.

Добавить новый набор стикеров в мессенджер очень просто: Выберите понравившиеся стикеры из списка и нажмите "добавить", откроется стандартное окно Телеграма для добавления стикеров к себе.

Для добавления стикеров к себе в аккаунт телеграма потребуется любое телеграм-приложение с поддержкой стикеров.

Для работы приложения требуется доступ к сети интернет.

Все стикеры распространяются бесплатно, права на стикеры принадлежат художникам, рисовавшим их.

StickerPacks for Telegram не является частью официального Телеграма.