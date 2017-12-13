Viber 7.9.4.11 для Android
Viber – популярное кросс-платформенное приложения для общения. После установки программа синхронизируется со списком контактов и привязывается к вашему номеру.
Skype 7.46.0.596 для Android
Skype – одно из самых популярных приложений в мире для общения. Программа поддерживает голосовые и видео звонки, обмен файлами, групповые чаты. Работать можно в
Telegram 4.6.0 для Android
Telegram – главными достоинствами мессенджера являются безопасность в общении, скорость и простота использования. Приложение синхронизируется со всеми вашими
WhatsApp 2.17.426 для Android
WhatsApp – популярное приложения для комфортного и надежного общения с друзьями и близкими. Делитесь друг с другом текстовыми сообщениями, фотографиями, видео,
Plus Messenger 4.2.1.1 для Android
Бесплатный, быстрый и безопасный мессенджер, являющийся неофициальным клиентом Telegram. Приложение хранит переписку в безопасности от хакерских атака, не имеет
WeChat 6.5.16 для Android
WeChat – чаты, общение с помощью видеозвонков и голосовых вызовов. Ищите новые знакомства с помощью функций «Радар друзей», «Пользователи рядом» и «Встряска».