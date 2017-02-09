Free Coub Download - отличный загрузчик коротеньких видео роликов с известного сервиса Coub. На Coub пользователями со всего мира размещаются небольшие зацикленные (постоянно повторяющиеся) клипы с интересным, забавным или смешным сюжетом. Просто так скачать ролик из сервиса не получится, в этом случае Вам на помощь как раз и придет это приложение.

Достаточно скопировать на Coub ссылку и вставить ее в программу - сразу же отобразится название клипа и его превью. Нажмите "Скачать" и ролик сохранится в указанном Вами месте (меняется в настройках приложения). Все видео качаются в оригинальном формате без изменения качества.

Основные возможности программы: