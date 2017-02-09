Free Coub Download для Windows

Free Coub Download 2.1.29.1027

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Описание Free Coub Download 2.1.29.1027Описание   Скачать Free Coub Download 2.1.29.1027СКАЧАТЬ (32,6 Мб) Скриншоты Free Coub Download 2.1.29.1027Скриншоты (6)   Статистика Free Coub Download 2.1.29.1027Статистика   Отзывы о Free Coub Download 2.1.29.1027Отзывы (0)  
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3.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.67 из 5
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Free Coub Download - отличный загрузчик коротеньких видео роликов с известного сервиса Coub. На Coub пользователями со всего мира размещаются  небольшие зацикленные (постоянно повторяющиеся) клипы с интересным, забавным или смешным сюжетом. Просто так скачать ролик из сервиса не получится, в этом случае Вам на помощь как раз и придет это приложение.

Достаточно скопировать на Coub ссылку и вставить ее в программу - сразу же отобразится название клипа и его превью. Нажмите "Скачать" и ролик сохранится в указанном Вами месте (меняется в настройках приложения). Все видео качаются в оригинальном формате без изменения качества.

Основные возможности программы:

  • сохранение Coub-видео в оригинальном качестве,
  • настройка папки назначения,
  • при использовании iTunes автоматическое открытие файла сразу после окончания скачивания,
  • возможность пропуска загрузки ролика, если он уже был скачан ранее,
  • удобные опции "Авто-вставка ссылок" и "Автоскачивание",
  • поддерживается работа через прокси,
  • журнал загрузок и много другое.
Скриншоты Free Coub Download:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 1 392
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов
 Вирусов нет в Free Coub Download 2.1.4.317 (18 Март 2016)

Отзывы о программе Free Coub Download

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