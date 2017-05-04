Facebook Moments для Android

Facebook Moments 21.0.0.7.141 для Android

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Описание Facebook Moments 21.0.0.7.141 для AndroidОписание   Скачать Facebook Moments 21.0.0.7.141 для AndroidСКАЧАТЬ (22,52 Мб) Скриншоты Facebook Moments 21.0.0.7.141 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Facebook Moments 21.0.0.7.141 для AndroidСтатистика   Отзывы о Facebook Moments 21.0.0.7.141 для AndroidОтзывы (0)  
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Facebook Moments - делитесь самыми интересными моментами своей жизни, быстро обмениваясь всеми фотографиями, на которых запечатлены вы и ваши друзья, в несколько простых действий. Теперь получать и отправлять фотки с отчетом о разных мероприятиях, празднованиях, путешествиях, поездках, вечеринках или простых встречах не займет у вас много времени. Больше не придется разбирать и сортировать все снимки, собирая фото, которые хочется сохранить себе на память. Приложение позволяет вам быстро поделиться фото со своими друзьями и также получать фото от них.

Суть приложения состоит в группировке фотографий на основании того, кто на них изображен и когда эти кадры были сделаны. После этого у вас есть возможность всего одним касанием синхронизировать отсортированные фотографии с выбранными друзьями - это позволит им получить изображения, а также добавить и свои фото этого момента. Теперь у всех пользователей есть все фотографии с одного и того же мероприятия.

Весьма интересна и функция создания видеодайджеста из фотографий: если вы собираетесь передать другу более 6 фотографий, то они автоматически объединятся в одном видеоролике. К такому клипу можно прикрепить фоновую музыку, что сделает его настоящим слайд-шоу, которое не стыдно показать окружающим.

Основные возможности Facebook Moments:

  • Безопасное хранение фотографий в одном месте.
  • Синхронизация сразу нескольких снимков одновременно, что избавит от необходимости отправлять отдельные фото по SMS или по электронной почте.
  • Удобный поиск фото с вами и вашими друзьями.
  • Сохранение фотографий, которые синхронизированы другими людьми, на свое устройство.
Скриншоты Facebook Moments:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 300
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбмен файлами - Блоги, социальные сети
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Отзывы о программе Facebook Moments

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