Facebook Groups - приложение от популярной социальной сети Facebook, позволяющее комфортно просматривать все свои группы в одном месте. Просто занимайтесь обсуждением, планированием и сотрудничеством, не отвлекаясь на посторонние дела и вопросы. Конечно, следить за своими группами можно и с помощью клиента сети, но с Facebook Groups это намного практичнее и удобнее.

Тут вы сможете создавать любые группы разной тематики, делиться интересной информацией, публиковать фотографии и ссылки, присоединяться к новым группам. При создании групп вы задаете ее "видимость":

секретная - только участники могут найти группу и видеть публикации,

закрытая - все могут найти группу и видеть участников, но только участники имеют доступ к публикациям,

доступная всем - любой пользователь видит группу, участников и читает публикации.

В целом, Facebook Groups - это отличное решение для семей, команд, учебы и работы, общения с друзьями и т.д., где можно делиться фотографиями, публиковать объявления, сообщать последние новости, работать над общим проектом и др.