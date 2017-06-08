Facebook Groups для Android

Facebook Groups 68.0.0.19.70 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Facebook Groups 68.0.0.19.70 для AndroidОписание   Скачать Facebook Groups 68.0.0.19.70 для AndroidСКАЧАТЬ (44,19 Мб) Скриншоты Facebook Groups 68.0.0.19.70 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Facebook Groups 68.0.0.19.70 для AndroidСтатистика   Отзывы о Facebook Groups 68.0.0.19.70 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Facebook Groups - приложение от популярной социальной сети Facebook, позволяющее комфортно просматривать все свои группы в одном месте. Просто занимайтесь обсуждением, планированием и сотрудничеством, не отвлекаясь на посторонние дела и вопросы. Конечно, следить за своими группами можно и с помощью клиента сети, но с Facebook Groups это намного практичнее и удобнее.

Тут вы сможете создавать любые группы разной тематики, делиться интересной информацией, публиковать фотографии и ссылки, присоединяться к новым группам. При создании групп вы задаете ее "видимость":

  • секретная - только участники могут найти группу и видеть публикации,
  • закрытая - все могут найти группу и видеть участников, но только участники имеют доступ к публикациям,
  • доступная всем - любой пользователь видит группу, участников и читает публикации.

В целом, Facebook Groups - это отличное решение для семей, команд, учебы и работы, общения с друзьями и т.д., где можно делиться фотографиями, публиковать объявления, сообщать последние новости, работать над общим проектом и др.

Скриншоты Facebook Groups:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 174
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети
ТОП-сегодня раздела "Блоги, социальные сети"
 

ВКонтакте 4.9.1 / 4.8.3 для Android

ВКонтакте – официальный клиент популярной социальной сети. Установив приложение, вы сможете общаться со своими друзьями, создавать и просматривать новости, загружать

Накрутка подписчиков ВКонтакте 1.8.2 для Android

Накрутка подписчиков ВКонтакте – приложение поможет набрать необходимое количество репостов и лайков, а также заполнит вашу группу ВКонтакте подписчиками. В

VK Live 1.05 для Android

VK Live – социальная сеть ВКонтакте теперь поддерживает стримы онлайн. Запускайте прямую трансляцию и показывайте ее на своей странице, отслеживайте стримы друзей и

Instagram 10.23.0 для Android

Instagram – расскажите о себе с помощью фотографий и узнайте, что происходит не только вокруг ваших знакомых, но и людей со всего мира. Применяйте фильтры и делитесь

Like Obmen 6.3 для Android

Like Obmen – хотите, что бы ваши фотографии, посты и комментарии набирали как можно больше лайков ВКонтакте? Загружайте данное приложение и добровольно обменивайтесь

Загрузка музыки VK 2.4.0 для Android

Загрузка музыки VK - удобное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно искать, слушать и загружать музыку из популярной соцсети

скачать Adguard

Отзывы о программе Facebook Groups

Admin

Отзывов о программе Facebook Groups 68.0.0.19.70 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 