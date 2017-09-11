Коктейли для Android

Коктейли 1.52 для Android

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Описание Коктейли 1.52 для AndroidОписание   Скачать Коктейли 1.52 для AndroidСКАЧАТЬ (31,45 Мб) Скриншоты Коктейли 1.52 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Коктейли 1.52 для AndroidСтатистика   Отзывы о Коктейли 1.52 для AndroidОтзывы (0)  
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150 лучших коктейлей в одном приложении. Коктейли - программа для Android для начинающих барменов.

  • Каждый коктейль имеет фото и рецепт
  • Каждый ингредиент имеет описание
  • Понравившиеся коктейли можно добавлять в избранное

Требуемые разрешения:

  • Доступ к информации на карте памяти - необходим для создания базы данных коктейлей.
  • Сетевые коммуникации: полный доступ к интернету - необходим для рекламного баннера.
  • Просмотр состояния сети - необходим для того, чтобы НЕ показывать рекламный баннер, если нет соединения с сетью.
Скриншоты Коктейли:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 183
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКулинария, напитки
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Отзывы о программе Коктейли

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