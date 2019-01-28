EDS Video Converter - бесплатный и простой в работе конвертер видео файлов между популярными форматами. Программа поддерживает все самые востребованные и используемые форматы: AVI, DVD, MP4, MPEG, WMV, FLV, MKV, 3GP, WEBM, MOV, RM, M4V.

Пользоваться программой очень легко благодаря интуитивно понятному и грамотно продуманному интерфейсу, так что освоить функционал этого конвертера смогут и новички. Достаточно добавить нужный для преобразования файл (в т.ч. и с помощью технологии drag-n-drop), указать на верхней панели предпочитаемый формат и выбрать папку сохранения готового ролика. Дополнительно есть опции для изменения кодека видео и аудио, битрейта, разрешения видео и соотношения сторон, fps, качества звука (оригинальное, моно, стерео, 3.1, 5.1) и другие параметры. Удобно, что реализован и пакетный режим работы - конвертировать можно сразу несколько клипов по заданным настройкам.

Также есть опция объединения нескольких видео файлов в один: для этого нужно установить флажок на параметре "Join files".

Но и это еще не все. Кроме обычного преобразования файла в другой формат, с EDS Video Converter Вы сможете конвертировать видео для адаптации и наилучшего его отображения на различных мобильных девайсах и размещения на web-сервисах, :

устройства - Apple (iPod, iPhone, iPad), Amazon Kindle, Android, BlackBerry, Sony(PSP, PS3), Microsoft XBox360, Nintendo Wii, плееры Archos, плееры Creative ZEN Vision, плееры Microsoft Zune, плееры SanDisk Sansa View, плееры Iriver, Palm,

сервисы - YouTube, Vimeo, Facebook, DailyMotion, TwitVid, Flickr, Dropbox.

Работает быстро, систему сильно не нагружает, имеется встроенный проигрыватель. В целом, если Вам нужно сконвертировать какой-либо видео файл, то рекомендуем обратить внимание на это приложение.