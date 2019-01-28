EDS Video Converter - бесплатный и простой в работе конвертер видео файлов между популярными форматами. Программа поддерживает все самые востребованные и используемые форматы: AVI, DVD, MP4, MPEG, WMV, FLV, MKV, 3GP, WEBM, MOV, RM, M4V.
Пользоваться программой очень легко благодаря интуитивно понятному и грамотно продуманному интерфейсу, так что освоить функционал этого конвертера смогут и новички. Достаточно добавить нужный для преобразования файл (в т.ч. и с помощью технологии drag-n-drop), указать на верхней панели предпочитаемый формат и выбрать папку сохранения готового ролика. Дополнительно есть опции для изменения кодека видео и аудио, битрейта, разрешения видео и соотношения сторон, fps, качества звука (оригинальное, моно, стерео, 3.1, 5.1) и другие параметры. Удобно, что реализован и пакетный режим работы - конвертировать можно сразу несколько клипов по заданным настройкам.
Также есть опция объединения нескольких видео файлов в один: для этого нужно установить флажок на параметре "Join files".
Но и это еще не все. Кроме обычного преобразования файла в другой формат, с EDS Video Converter Вы сможете конвертировать видео для адаптации и наилучшего его отображения на различных мобильных девайсах и размещения на web-сервисах, :
устройства - Apple (iPod, iPhone, iPad), Amazon Kindle, Android, BlackBerry, Sony(PSP, PS3), Microsoft XBox360, Nintendo Wii, плееры Archos, плееры Creative ZEN Vision, плееры Microsoft Zune, плееры SanDisk Sansa View, плееры Iriver, Palm,