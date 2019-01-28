EDS Video Converter для Windows

EDS Video Converter 1.0.5.7

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Описание EDS Video Converter 1.0.5.7Описание   Скачать EDS Video Converter 1.0.5.7СКАЧАТЬ (1,23 Мб) Скриншоты EDS Video Converter 1.0.5.7Скриншоты (4)   Статистика EDS Video Converter 1.0.5.7Статистика   Отзывы о EDS Video Converter 1.0.5.7Отзывы (2)  
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5.00 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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EDS Video Converter - бесплатный и простой в работе конвертер видео файлов между популярными форматами. Программа поддерживает все самые востребованные и используемые форматы: AVI, DVD, MP4, MPEG, WMV, FLV, MKV, 3GP, WEBM, MOV, RM, M4V.

Пользоваться программой очень легко благодаря интуитивно понятному и грамотно продуманному интерфейсу, так что освоить функционал этого конвертера смогут и новички. Достаточно добавить нужный для преобразования файл (в т.ч. и с помощью технологии drag-n-drop), указать на верхней панели предпочитаемый формат и выбрать папку сохранения готового ролика. Дополнительно есть опции для изменения кодека видео и аудио, битрейта, разрешения видео и соотношения сторон, fps, качества звука (оригинальное, моно, стерео, 3.1, 5.1) и другие параметры. Удобно, что реализован и пакетный режим работы - конвертировать можно сразу несколько клипов по заданным настройкам.

Также есть опция объединения нескольких видео файлов в один: для этого нужно установить флажок на параметре "Join files".

Но и это еще не все. Кроме обычного преобразования файла в другой формат, с EDS Video Converter Вы сможете конвертировать видео для адаптации и наилучшего его отображения на различных мобильных девайсах и размещения на web-сервисах, :

  • устройства - Apple (iPod, iPhone, iPad), Amazon Kindle, Android, BlackBerry, Sony(PSP, PS3), Microsoft XBox360, Nintendo Wii, плееры Archos, плееры Creative ZEN Vision, плееры Microsoft Zune, плееры SanDisk Sansa View, плееры Iriver, Palm,
  • сервисы - YouTube, Vimeo, Facebook, DailyMotion, TwitVid, Flickr, Dropbox.

Работает быстро, систему сильно не нагружает, имеется встроенный проигрыватель. В целом, если Вам нужно сконвертировать какой-либо видео файл, то рекомендуем обратить внимание на это приложение.

Что нового в EDS Video Converter 1.0.5.7?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты EDS Video Converter:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 116
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы
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Отзывы о программе EDS Video Converter

Олег про EDS Video Converter 1.0.4.5 [25-01-2018]

Спасибо! То что нужно
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Сергей про EDS Video Converter 1.0.3.3 [05-03-2017]

Программа просто не работает.
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