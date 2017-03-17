Чистилка 2.17.12 Описание СКАЧАТЬ ( 1,65 Мб) Скриншоты (5) Статистика Отзывы (12) Оцените программу!

4.07 из 5, всего оценок - 14 Рейтинг программы - 4.07 из 5

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5 Чистилка - отличная портативная утилита для выявления и последующей очистки различных мусорных, вредоносных, подозрительных и ненужных программ на компьютере. Занимаясь активным серфингом в интернете, регулярно скачивая, устанавливая и обновляя программы, каждый пользователь хоть один раз, но сталкивался с внедрением на свою машину нежелательных элементов разного рода: рекламные баннеры, подмена поисковой системы, замена стартовой страницы браузера, установка без спроса стороннего ПО и т.д. Избавиться от таких проникших в систему зловредов трудно, особенно если Вы не обладаете специальными знаниями в программировании и администрировании. Именно для таких случаев и придуман инструмент Чистилка, который поможет удалить все нежелательные модули быстро и всего в несколько кликов. Запустите сканирование в Чистилке, и программа найдет все ненужные утилиты, которые хоть формально и не являются вирусами, но все же мешают работе и просто раздражают. Вам останется только подтвердить очистку. В результате Ваш ПК станет чище, увеличится его производительность и скорость работы, а приватность будет оставаться на самом высоком уровне. Основные возможности приложения Чистилка: легко избавит компьютер от раздражающей рекламы,

удалит программы-зловреды, которые не видит даже антивирус,

небольшой размер и портативный вариант исполнения,

интуитивно понятный интерфейс. Скриншоты Чистилка: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 14 / 10 819 Разработчик Иван Зайцев Последнее обновление 17.03.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы другое - Очистка диска Отзывы о программе Чистилка Александррр Отличный антивирус, я сам лично почистил все!! Уже два дня работаю в инете без всплывающих окон.) Попробуйте, превосходит ожидания.Ничего в дополнительных настройках не снес.

| | Ответить Альфред Ни в коем случае не устанавливайте ! Ничего она не чистит. Зато удалить практически невозможно. Разработчик на запросы не отвечает. Тот путь для удаления , что указан на странице полное вранье. Нету ее в списке программ и где прописана не понятно. На офф сайте отзывах полное вранье и отрицательные отзывы модератор банит !

| 1 | Ответить Катя Программа удалила и нашла все агенты майл ру, которые я были в браузере и еще много вредоносных программ. Спасибо за прогу! вручную я час парилась и без толку

1 | | Ответить Сергей Не устанавливайте программу (ЧИСТИЛКА) Даже с оф - сайта при скачивании не ругается ни один антивирус, а при распаковке увы ! Скачайте и проверьте на: https://www.virustotal.com - Полно вопросительных знаков. Во вторых она условно бесплатная. Чистит, но чистит и нужное не вредоносное.

| | Ответить Артём КТО ИСПОЛЬЗОВАЛ ПРОГРАММУ НА НЕ ЛИЦЕНЗИОННОЙ ВИНДОВС НО АКТИВИРОВАННОЙ ПОСЛЕДНЮЮ ВЕРСИЮ, ПОСЛЕ ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕ УГРОБИШЬ СИСТЕМУ?

| | Ответить Читать все отзывы (12) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости