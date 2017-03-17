Чистилка для Windows

Чистилка 2.17.12

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Описание Чистилка 2.17.12Описание   Скачать Чистилка 2.17.12СКАЧАТЬ (1,65 Мб) Скриншоты Чистилка 2.17.12Скриншоты (5)   Статистика Чистилка 2.17.12Статистика   Отзывы о Чистилка 2.17.12Отзывы (12)  
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4.07 из 5, всего оценок - 14
  • Рейтинг программы - 4.07 из 5
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Чистилка - отличная портативная утилита для выявления и последующей очистки различных мусорных, вредоносных, подозрительных и ненужных программ на компьютере. Занимаясь активным серфингом в интернете, регулярно скачивая, устанавливая и обновляя программы, каждый пользователь хоть один раз, но сталкивался с внедрением на свою машину нежелательных элементов разного рода: рекламные баннеры, подмена поисковой системы, замена стартовой страницы браузера, установка без спроса стороннего ПО и т.д.

Избавиться от таких проникших в систему зловредов трудно, особенно если Вы не обладаете специальными знаниями в программировании и администрировании. Именно для таких случаев и придуман инструмент Чистилка, который поможет удалить все нежелательные модули быстро и всего в несколько кликов.

Запустите сканирование в Чистилке, и программа найдет все ненужные утилиты, которые хоть формально и не являются вирусами, но все же мешают работе и просто раздражают. Вам останется только подтвердить очистку. В результате Ваш ПК станет чище, увеличится его производительность и скорость работы, а приватность будет оставаться на самом высоком уровне.

Основные возможности приложения Чистилка:

  • легко избавит компьютер от раздражающей рекламы,
  • удалит программы-зловреды, которые не видит даже антивирус,
  • небольшой размер и портативный вариант исполнения,
  • интуитивно понятный интерфейс.
Скриншоты Чистилка:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)14 / 10 819
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Очистка диска

Отзывы о программе Чистилка

Александррр про Чистилка 2.16.699 [11-02-2017]

Отличный антивирус, я сам лично почистил все!! Уже два дня работаю в инете без всплывающих окон.) Попробуйте, превосходит ожидания.Ничего в дополнительных настройках не снес.
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Альфред про Чистилка 2.16.699 [05-02-2017]

Ни в коем случае не устанавливайте ! Ничего она не чистит. Зато удалить практически невозможно. Разработчик на запросы не отвечает. Тот путь для удаления , что указан на странице полное вранье. Нету ее в списке программ и где прописана не понятно. На офф сайте отзывах полное вранье и отрицательные отзывы модератор банит !
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Катя про Чистилка 2.16.451 [16-11-2016]

Программа удалила и нашла все агенты майл ру, которые я были в браузере и еще много вредоносных программ. Спасибо за прогу! вручную я час парилась и без толку
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Сергей про Чистилка 2.16.451 [03-10-2016]

Не устанавливайте программу (ЧИСТИЛКА) Даже с оф - сайта при скачивании не ругается ни один антивирус, а при распаковке увы ! Скачайте и проверьте на: https://www.virustotal.com - Полно вопросительных знаков. Во вторых она условно бесплатная. Чистит, но чистит и нужное не вредоносное.
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Артём про Чистилка 2.16.141 [14-07-2016]

КТО ИСПОЛЬЗОВАЛ ПРОГРАММУ НА НЕ ЛИЦЕНЗИОННОЙ ВИНДОВС НО АКТИВИРОВАННОЙ ПОСЛЕДНЮЮ ВЕРСИЮ, ПОСЛЕ ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕ УГРОБИШЬ СИСТЕМУ?
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