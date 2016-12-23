McAfee Cloud AV - бесплатное антивирусное решение от известного разработчика программ защиты цифровой информации, основанное на облачных технологиях выявления и нейтрализации вредоносного ПО. Именно проверка на облаке позволяет этому антивирусу быстро и своевременно реагировать на угрозы в режиме реального времени, оберегая Вас от всех известных и новых вирусов, шпионских модулей и троянских программ. При этом нагрузка на ресурсы ПК практически отсутствует, что позволяет с успехом пользоваться McAfee Cloud AV даже на слабых машинах.

В состав McAfee Cloud AV входит популярный плагин McAfee SiteAdvisor, который обеспечивает надежную защиту серфинга в самых популярных браузерах Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, предотвращая вредоносное воздействие фишинговых и мошеннических сайтов, а также повышая безопасность хранения паролей и учетных данных. При желании расширение McAfee WebAdvisor можно не инсталлировать, для чего при установке антивируса нужно снять соответствующую метку.

В целом, McAfee Cloud AV, весьма неплохая антивирусная программа, которая предоставляет пользователю базовые функции защиты, но при этом имеет маленький размер, не нагружает систему и выявляет все последние угрозы.