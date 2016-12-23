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McAfee Cloud AV для Windows

McAfee Cloud AV 0.5.235.1 Beta

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Описание McAfee Cloud AV 0.5.235.1 BetaОписание   Скачать McAfee Cloud AV 0.5.235.1 BetaСКАЧАТЬ (1,17 Мб) Скриншоты McAfee Cloud AV 0.5.235.1 BetaСкриншоты (4)   Статистика McAfee Cloud AV 0.5.235.1 BetaСтатистика   Отзывы о McAfee Cloud AV 0.5.235.1 BetaОтзывы (0)  
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4.67 из 5, всего оценок - 3
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McAfee Cloud AV - бесплатное антивирусное решение от известного разработчика программ защиты цифровой информации, основанное на облачных технологиях выявления и нейтрализации вредоносного ПО. Именно проверка на облаке позволяет этому антивирусу быстро и своевременно реагировать на угрозы в режиме реального времени, оберегая Вас от всех известных и новых вирусов, шпионских модулей и троянских программ. При этом нагрузка на ресурсы ПК практически отсутствует, что позволяет с успехом пользоваться McAfee Cloud AV даже на слабых машинах.

В состав McAfee Cloud AV входит популярный плагин McAfee SiteAdvisor, который обеспечивает надежную защиту серфинга в самых популярных браузерах Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, предотвращая вредоносное воздействие фишинговых и мошеннических сайтов, а также повышая безопасность хранения паролей и учетных данных. При желании расширение McAfee WebAdvisor можно не инсталлировать, для чего при установке антивируса нужно снять соответствующую метку.

В целом, McAfee Cloud AV, весьма неплохая антивирусная программа, которая предоставляет пользователю базовые функции защиты, но при этом имеет маленький размер, не нагружает систему и выявляет все последние угрозы.

Обратите внимание. Для полноценной защиты требуется постоянное подключение к Интернету. Кроме того, McAfee Cloud AV не поддерживает работу с другими антивирусными решениями, которые придется удалить перед установкой приложения.

Скриншоты McAfee Cloud AV:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 308
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы

Отзывы о программе McAfee Cloud AV

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Отзывов о программе McAfee Cloud AV 0.5.235.1 Beta пока нет, можете добавить...

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