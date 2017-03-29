BlaBlaCar 4.22.0 для Android BlaBlaCar - Поиск попутчиков – бюджетный вариант для междугородних поездок. Водители со свободным местом могут брать попутчиков и разделять расходы на путешествия. Приложение будет полезна, как пассажиром, так и водителям: одни могут найти привлекательные Антирадар Стрелка 5.41 для Android Антирадар Стрелка - приложение для Android-устройств, которое предупредит вас о находящемся по ходу движения стационарных камерах, постах ГИБДД и опасностях на дороге (объекты видеофиксации, Cтрелки, посты, Автодории, стоплинии, неровности и т.п.) RoadAR 1.7.14 для Android RoadAR – приложение станет полезным помощником для водителей, так как оно может заменить видеорегистратор и антирадар. Программа также распознает и предупреждает о дорожных знаках и камерах контроля скорости. Записанные файлы можно сохранять

Где ГАИ 2.2 для Android Где ГАИ – отличный помощник для водителей, показывающий посты ГАИ и ГИБДД. С приложением, вас не застанут врасплох выскакивающие из-за кустов и деревьев правоохранители. Для расширения и уточнение карты гаишников, отмечайте посты, патрульные машины TaxiGet Driver 1.2 для Android TaxiGet Driver - программа предназначена для водителей такси. Получайте вызовы клиентов напрямую на свой мобильный телефон без участия оператора. Эта услуга для вас совершенно бесплатная. Зарегистрируйтесь в сервисе, укажите стоимость ваших услуг такси ПДД Украина 2017 2.2 для Android ПДД Украина 2017 – актуальные Правила Дорожного Движения, действующие на территории Украины с 2017 года. Особенности приложения включают дружественный интерфейс, качественные иллюстрации, поиск по темам, текущие штрафы