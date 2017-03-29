Drivvo для Android

Drivvo 5.29 для Android

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Описание Drivvo 5.29 для AndroidОписание   Скачать Drivvo 5.29 для AndroidСКАЧАТЬ (9,05 Мб) Скриншоты Drivvo 5.29 для AndroidСкриншоты (14)   Статистика Drivvo 5.29 для AndroidСтатистика   Отзывы о Drivvo 5.29 для AndroidОтзывы (0)  
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Drivvo - удобное приложение для всех автолюбителей, которое позволяет с помощью своего Android-смартфона или планшета отслеживать расходы на автомобиль.

Программа дает возможность контролировать затраты на заправку авто, техобслуживание, задавать наиболее часто используемые маршруты, а также формировать отчеты и настраивать напоминания о важных событиях.

Основные возможности Drivvo:

  • Возможность контролировать затраты одного или более транспортного средства.
  • Подробные отчеты о заправках, расходах на обслуживание и ремонт.
  • Наглядные графики (сравнения стоимости, ежемесячных расходов, пробега и пр.).
  • Контроль ежедневных расходов.
  • Встроенная система напоминаний.
  • Интегрированный калькулятор Flex.
  • Возможность создания резервной копии.
Скриншоты Drivvo:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 221
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАвто - Финансы, учет

Отзывы о программе Drivvo

Admin

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