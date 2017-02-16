Hexlock для Android

Hexlock 2.0.113 для Android

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Описание Hexlock 2.0.113 для AndroidОписание   Скачать Hexlock 2.0.113 для AndroidСКАЧАТЬ (8,98 Мб) Скриншоты Hexlock 2.0.113 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика Hexlock 2.0.113 для AndroidСтатистика   Отзывы о Hexlock 2.0.113 для AndroidОтзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Hexlock - полезная программа для смартфонов и планшетов под управлением Android, с помощью которого можно легко заблокировать доступ к любому приложению. В начале Hexlock предлагает пользователю задать в качестве пароля PIN-код или графический ключ. После чего можно выбрать приложения, для доступа к которым необходимо будет ввести заданный ранее пароль.

По умолчанию присутствует два режима (Работа и Дом), но при необходимости их количество можно увеличить. Приложение позволяет легко переключать между режимами и быстро их активировать, блокируя тем самым приложения из соответствующего списка.

Основные возможности Hexlock:

  • Несколько режимов работы.
  • Настройка профилей режима.
  • Быстрое переключение между режима и активация нужного профиля.
  • Возможность создания до 6 профилей.
  • Функция автоматической блокировки приложений.
  • Возможность автоматической активации профилей, при подключении к определенной сети Wi-Fi.
  • Поиск по списку приложений. Возможность сортировки приложений в списке по названию или дате установки (также можно выбрать все приложения и очистить выбор).
Скриншоты Hexlock:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 311
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЛокеры
 Программа Hexlock отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Hexlock

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