Hexlock - полезная программа для смартфонов и планшетов под управлением Android, с помощью которого можно легко заблокировать доступ к любому приложению. В начале Hexlock предлагает пользователю задать в качестве пароля PIN-код или графический ключ. После чего можно выбрать приложения, для доступа к которым необходимо будет ввести заданный ранее пароль.
По умолчанию присутствует два режима (Работа и Дом), но при необходимости их количество можно увеличить. Приложение позволяет легко переключать между режимами и быстро их активировать, блокируя тем самым приложения из соответствующего списка.
Основные возможности Hexlock:
- Несколько режимов работы.
- Настройка профилей режима.
- Быстрое переключение между режима и активация нужного профиля.
- Возможность создания до 6 профилей.
- Функция автоматической блокировки приложений.
- Возможность автоматической активации профилей, при подключении к определенной сети Wi-Fi.
- Поиск по списку приложений. Возможность сортировки приложений в списке по названию или дате установки (также можно выбрать все приложения и очистить выбор).