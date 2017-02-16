Hexlock - полезная программа для смартфонов и планшетов под управлением Android, с помощью которого можно легко заблокировать доступ к любому приложению. В начале Hexlock предлагает пользователю задать в качестве пароля PIN-код или графический ключ. После чего можно выбрать приложения, для доступа к которым необходимо будет ввести заданный ранее пароль.

По умолчанию присутствует два режима (Работа и Дом), но при необходимости их количество можно увеличить. Приложение позволяет легко переключать между режимами и быстро их активировать, блокируя тем самым приложения из соответствующего списка.

Основные возможности Hexlock: