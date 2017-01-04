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EgoSteam для Windows

EgoSteam 2017.01.01 build 11

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Описание EgoSteam 2017.01.01 build 11Описание   Скачать EgoSteam 2017.01.01 build 11СКАЧАТЬ (2,89 Мб) Скриншоты EgoSteam 2017.01.01 build 11Скриншоты (3)   Статистика EgoSteam 2017.01.01 build 11Статистика   Отзывы о EgoSteam 2017.01.01 build 11Отзывы (0)  
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EgoSteam - необходимый помощник всем игроманам, которые пользуются и покупают игры в Steam. Эта программа поможет найти самый оптимальный вариант нужной игры по максимально выгодной (низкой) цене.

В программе реализован поиск игр в более двадцати популярных интернет-магазинах, где цены, как правило, существенно ниже, чем в самом Steam. Указав название любимой игры, уже через несколько секунд перед Вами будет доступный список с предложениями покупок, отсортированный по возрастанию цены. Для перехода в магазин останется только дважды кликнуть на одном из найденных элементов. В итоге Вы получите ключ или гифт для активации в игры в Steam, затратив на это минимум средств и времени.

Также в программе содержится список игр в составе бандлов - комплектов из нескольких игр, продаваемых как единый товар, который дешевле чем совокупная стоимость выбранных приложений по отдельности. Этот список отсортирован в алфавитном порядке.

Из настроек присутствует возможность ручного выбора требуемых магазинов, опция точного поиска и выбор валюты (доллар США, евро, рубль, гривна).

Что нового в EgoSteam 2017.01.01 build 11?
  • Улучшено отображение на экранах с высоким разрешением (FullHD, 2K, 4K)
  • SteamPay выводит только игры в наличии
  • Исправлено отображение картинок с Playo
  • Обновлен поиск на Buka и Gamazavr
  • Небольшие доработки и улучшения
Скриншоты EgoSteam:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 349
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск информации - Утилиты

Отзывы о программе EgoSteam

Admin

Отзывов о программе EgoSteam 2017.01.01 build 11 пока нет, можете добавить...

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