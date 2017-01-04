EgoSteam - необходимый помощник всем игроманам, которые пользуются и покупают игры в Steam. Эта программа поможет найти самый оптимальный вариант нужной игры по максимально выгодной (низкой) цене.

В программе реализован поиск игр в более двадцати популярных интернет-магазинах, где цены, как правило, существенно ниже, чем в самом Steam. Указав название любимой игры, уже через несколько секунд перед Вами будет доступный список с предложениями покупок, отсортированный по возрастанию цены. Для перехода в магазин останется только дважды кликнуть на одном из найденных элементов. В итоге Вы получите ключ или гифт для активации в игры в Steam, затратив на это минимум средств и времени.

Также в программе содержится список игр в составе бандлов - комплектов из нескольких игр, продаваемых как единый товар, который дешевле чем совокупная стоимость выбранных приложений по отдельности. Этот список отсортирован в алфавитном порядке.

Из настроек присутствует возможность ручного выбора требуемых магазинов, опция точного поиска и выбор валюты (доллар США, евро, рубль, гривна).