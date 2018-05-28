HeidiSQL - мощный инструмент для управления базами данных MySQL и Microsoft SQL. Этот клиент позволяет просматривать и редактировать данные, создавать и редактировать таблицы, представления, процедуры, триггеры и запланированные события. Кроме того, здесь же можно и экспортировать структуру и данные либо в SQL-файл или в буфер обмена. Реализована возможность синхронизировать данные с другими серверами.
Основные возможности HeidiSQL:
Подключение к нескольким серверам в одном окне
Подключение к серверам с помощью командной строки
Подключение через туннель SSH, SSL или передать настройки
Создание и редактирование таблиц, представлений, хранимых процедур, триггеров и запланированные события.
Создание дампов SQL
Экспорт с одного сервера или базы данных непосредственно на другой сервер или база данных
Управление пользователями и привилегиями
Импорт текстовых файлов
Экспорт в строковые таблицы: CSV, HTML, XML, SQL, LaTeX, вики-разметки и PHP массивы
Просмотр и редактирование таблиц, данные с помощью удобной сетки
Массовое изменение таблиц (изменения типа, сортировки и т.д.)
Пакетная вставка ASCII или бинарных файлов в таблицы
Онлайн редактор запросов с настраиваемой подсветкой синтаксиса и автозавершением кода
Переформатирование неупорядоченных SQL
Мониторинг и закрытие клиентских-процессов
Поиск определенного текста во всех таблицах всех баз данных на одном сервере
Оптимизация и ремонт таблиц пакетным режимом
Параллельный запуск mysql.exe в окне командной строки с помощью текущих настроек соединения и многое другое
В целом, HeidiSQL станет неплохой альтернативой существующим популярным программам для работы с SQL (например, phpMyAdmin), позволяя легко настроить сервер, избежать ограничения хостинга и быстро обработать данные.