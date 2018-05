ТОП-сегодня раздела "Базы данных" Database .NET 24.8.6701 Database .NET - бесплатный портативный инструмент для управления различными СУБД, с поддержкой Access, Excel, Firebird, MySQL, SQL Server, SQL Azure, SQLCE, SQLite, In Data Base 1.5 In Data Base - удобная и легкая Система Управления Базами Данных (СУБД). Упрощает до минимума создание баз данных разных степеней сложности HeidiSQL 9.3.0.4984 HeidiSQL - мощный инструмент для управления базами данных MySQL и Microsoft SQL FlexTracer 2.12.1.543 FlexTracer - мощный трассировщик SQL-запросов для различных баз данных и функций, экспортируемых DLL. Отображает результат выполнения функций, их параметры и время База данных легковых автомобилей 2015.08.01 База данных легковых автомобилей представленная в форматах MySQL, CSV. Полный актуальный набор для старта интернет-магазина, сайта автозапчастей или объявлений CDBF - DBF Viewer and Editor 2.40 CDBF - DBF Viewer and Editor - это мощный вьюер и редактор файлов DBF формата, который предоставляет возможность выполнять множество операций с базами данных не