Walloid - удобное приложение для Android, которое представляет собой огромную коллекцию разнообразных обоев, с помощью которой можно быстро и легко персонализировать свое мобильное устройство.

Сразу после запуска приложения загружается список производителей мобильных устройств, среди которых можно искать обои, характерные для определенной модели девайса (например Moto, Nexus, HTC, Apple и пр.). Кроме этого в списке присутствуют модели устройств, а также версии некоторых операционных систем (например Android Marshmallow).

После нахождения нужных обоев их можно быстро скачать, установить на рабочий стол, изменить размер, добавить в Избранное или поделиться с друзьями.

Основные возможности Walloid: