PTGui - отличная профессиональная программа для создания панорамных изображений из серии цифровых фотографий. Современные камеры позволяют делать качественные и четкие фотографии, однако отдельно взятая фотография не может передать всю полноту отснятого материала, ограничиваясь двумерной картинкой. Так вот PTGui как раз и может объединить несколько кадров, чтобы у пользователя появился эффект присутствия.

Нельзя сказать, что PTGui легка в настройке и управлении, но пошаговый мастер значительно упрощает работу с этим редактором, подсказывая пользователю все необходимые действия. Для склейки подойдут не всякие фотографии: нужно фотографировать одной камерой с одного и того же места и одинаковыми настройками. Загрузив все кадры, их можно менять местами, если это необходимо. Кроме того, каждый снимок может быть автоматически откорректирован, что исправит и удалит возможные искажения.

На следующем этапе происходит выравнивание кадров относительно друг друга: PTGui определяет для каждого изображения свое место в панорамном снимке. Если отдельные элементы панорамы сделаны аккуратно, то можно завершать создание панорамного снимка. В ином случае придется заниматься ручной коррекцией при помощи установки специальных контрольных точек: отметки на соединяемых изображениях, которые обозначают совпадающие детали на снимках - чем точнее расположены контрольные точки и чем больше их число, тем правильнее будет составлен шов между изображениями.

В целом, PTGui может стать неплохой альтернативой самым популярным средствам графического редактирования, предоставляя в распоряжение пользователя множество настроек для ручной коррекции снимков и создания захватывающих панорамных открыток.