CamsCapture – утилита для фиксации изображений с веб камер и с камер видеонаблюдения (Devline Линия, Acumen, E-Castle) по заданному событию. Присутствует поддержка веб камер, при помощи CamsNetworkSender - отправка (трансляция) изображений с веб камер по сети.

Программа проста в использовании, не требует установки, запускается как консольное приложение с параметрами командной строки. Всего 6 параметров, они должны быть разделены пробелами: