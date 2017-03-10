CamsCapture – утилита для фиксации изображений с веб камер и с камер видеонаблюдения (Devline Линия, Acumen, E-Castle) по заданному событию. Присутствует поддержка веб камер, при помощи CamsNetworkSender - отправка (трансляция) изображений с веб камер по сети.
Программа проста в использовании, не требует установки, запускается как консольное приложение с параметрами командной строки. Всего 6 параметров, они должны быть разделены пробелами:
ip адрес объекта видеонаблюдения, если Acumen, то ipбез последней цифры (октета);
тип оборудования для Линия – linia, Линия6 – linia6, Acumen – ip, E-Castle – dvr, вебкамера - usb;
имя пользователя для доступа к объекту видеонаюлюдения;
пароль пользователя;
номера камер и названия файлов, в которые будут сохранятся снимки. Для Линии и E-Castle нумерация камер идет с 0. Для Acumen вместо номера необходимо указать последнюю цифру ip адреса камеры (октет). Имя файла указывается в скобках. Номеров и названий, можно указать любое нужное количество, через запятую. Пример для Acumen: если ip камер 192.168.0.231, 192.168.0.232 и 192.168.0.233, то этот параметр будет: 231(fistcam.jpg),232(secondcam.jpg),233(thirdcam.jpg);
путь, с указанием директории, куда будут сохранены файлы, локальный, либо сетевой. Если в пути есть пробелы, то его необходимо заключить в кавычки.