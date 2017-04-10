CM Launcher для Android

CM Launcher 3.41.1 для Android

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Описание CM Launcher 3.41.1 для AndroidОписание   Скачать CM Launcher 3.41.1 для AndroidСКАЧАТЬ (9,48 Мб) Скриншоты CM Launcher 3.41.1 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика CM Launcher 3.41.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о CM Launcher 3.41.1 для AndroidОтзывы (0)  
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CM Launcher - бесплатный лаунчер от разработчиков популярного приложения для очистки и оптимизации мобильных устройств Clean Master, с помощью которого можно не только персонализировать свой Android-смартфон или планшет, но и повысить его производительность.

Приложение включает в себя инструменты, позволяющие существенно ускорить загрузку установленных программ, а также благодаря наличию интегрированного антивирусного ядра, защищает конфиденциальные данные пользователя и предотвращает заражение девайса разнообразным вредоносным ПО.

Кроме этого приложение автоматически сортирует установленные приложения по папкам, в зависимости от категории программы (например Игры, Системные приложения, Инструменты, Медиа, Социальные, Фото, Стиль жизни, Новости и книги и т.д.).

Ключевые особенности CM Launcher:

  • Настройка обоев, темы, экрана блокировки и пр.
  • Автосортировка приложений по папкам.
  • Настройка параметров поиска.
  • Настройка погоды.
  • Ускорение скорости загрузки приложений.
  • Наличие встроенного антивирусного ядра.
Скриншоты CM Launcher:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 838
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПерсонализация - Оптимизация

Отзывы о программе CM Launcher

Admin

Отзывов о программе CM Launcher 3.41.1 для Android пока нет, можете добавить...

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