Nova Launcher 5.0.1 для Android Nova Launcher – графическая оболочка изменит стандартный дизайн на более привлекательный и функциональный. Создавайте и удаляйте рабочие столы, настраивайте внешний вид папок и значков, применяйте любые виджеты и меняйте их размер на свое усмотрение Flash Keyboard 1.0.27 для Android Flash Keyboard - быстрая и удобная в использовании мультиязычная клавиатура для Android-смартфонов и планшетов, которая предлагает множество оболочек, смайликов, эмодзи, наклеек Win 10 Launcher 2.2 для Android Win 10 Launcher - лаунчер для всех поклонников операционок от Windows, который заменит визуальную оболочку Вашего Android-устройства на плиточную в инновационном стиле Windows 10

360 Launcher 7.1.2 для Android 360 Launcher - отличный персонализатор Вашего Android-устройства, который не просто заменит стандартную оболочку девайса, но и привнесет дополнительные удобные настройки для управления смартфоном или планшетом GO launcher EX 2.24 для Android GO launcher EX – приложение украсит ваше устройство с помощью новых тем, HD-обоев и виджетов. Встроенный менеджер приложений может скрывать или блокировать программы, спискам и т.д. Настройки лаунчера позволяют менять плавность анимации, прокрутку Firefox OS Launcher 2.6.0.0 для Android Firefox OS Launcher - лаунчер для Android-смартфонов и планшетов разработанный компанией Mozilla, благодаря которому пользователь легко попробовать Firefox OS, без перепрошивки своего мобильного устройства