Nova Launcher 5.0.1 для Android
Nova Launcher – графическая оболочка изменит стандартный дизайн на более привлекательный и функциональный. Создавайте и удаляйте рабочие столы, настраивайте внешний вид папок и значков, применяйте любые виджеты и меняйте их размер на свое усмотрение
Flash Keyboard 1.0.27 для Android
Flash Keyboard - быстрая и удобная в использовании мультиязычная клавиатура для Android-смартфонов и планшетов, которая предлагает множество оболочек, смайликов, эмодзи, наклеек
Win 10 Launcher 2.2 для Android
Win 10 Launcher - лаунчер для всех поклонников операционок от Windows, который заменит визуальную оболочку Вашего Android-устройства на плиточную в инновационном стиле Windows 10
360 Launcher 7.1.2 для Android
360 Launcher - отличный персонализатор Вашего Android-устройства, который не просто заменит стандартную оболочку девайса, но и привнесет дополнительные удобные настройки для управления смартфоном или планшетом
GO launcher EX 2.24 для Android
GO launcher EX – приложение украсит ваше устройство с помощью новых тем, HD-обоев и виджетов. Встроенный менеджер приложений может скрывать или блокировать программы, спискам и т.д. Настройки лаунчера позволяют менять плавность анимации, прокрутку
Firefox OS Launcher 2.6.0.0 для Android
Firefox OS Launcher - лаунчер для Android-смартфонов и планшетов разработанный компанией Mozilla, благодаря которому пользователь легко попробовать Firefox OS, без перепрошивки своего мобильного устройства