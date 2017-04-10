CM Launcher - бесплатный лаунчер от разработчиков популярного приложения для очистки и оптимизации мобильных устройств Clean Master, с помощью которого можно не только персонализировать свой Android-смартфон или планшет, но и повысить его производительность.

Приложение включает в себя инструменты, позволяющие существенно ускорить загрузку установленных программ, а также благодаря наличию интегрированного антивирусного ядра, защищает конфиденциальные данные пользователя и предотвращает заражение девайса разнообразным вредоносным ПО.

Кроме этого приложение автоматически сортирует установленные приложения по папкам, в зависимости от категории программы (например Игры, Системные приложения, Инструменты, Медиа, Социальные, Фото, Стиль жизни, Новости и книги и т.д.).

Ключевые особенности CM Launcher: