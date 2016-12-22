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MAGAZKA для Windows

MAGAZKA 7.0.175

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Описание MAGAZKA 7.0.175Описание   Скачать MAGAZKA 7.0.175СКАЧАТЬ (9,38 Мб) Скриншоты MAGAZKA 7.0.175Скриншоты (9)   Статистика MAGAZKA 7.0.175Статистика   Отзывы о MAGAZKA 7.0.175Отзывы (1)  
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4.79 из 5, всего оценок - 74
  • Рейтинг программы - 4.79 из 5
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MAGAZKA - одна из лучших программ для розничного магазина с достаточно богатым функционалом для полного учета товара и денежных средств. Здесь поддерживается работа с торговым оборудованием, штрих-кодом (товар, дисконтные карты, подарочные сертификаты, документы, бейджи сотрудников и т.д.), web-камерой (изображение для товара, фото сотрудников, детектор валют), есть отдельный модуль с рекламными акциями и скидками, ведется контроль рабочего времени продавца и многое другое.

Само приложение имеет 2 модификации:

  • для магазинов одежды и обуви (товар с размерным рядом),
  • для магазинов, которые торгуют безразмерным товаром.

Несомненным преимуществом комплекса MAGAZKA является его универсальность, т.к. он имеет очень гибкие настройки и одинаково хорош в работе и для точки розничной торговли, и для магазина одежды и обуви, и для магазина канцтоваров, и для магазина стройматериалов, и для  магазина запчастей и хозяйственных товаров, и для бутика аксессуаров и т.д.

Интерфейс программы прост и интуитивно понятен, научиться пользоваться всеми возможностями MAGAZKA не составит труда.

Примечание. Для работы программы на Вашем компьютере должна быть установлена платформа 1С:Предприятия 8.2 (8.3), которая не входит в состав установочных файлов.

Скриншоты MAGAZKA:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 1750 руб.
Ограничение в работе программы15 дней работы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 366
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТорговля

Отзывы о программе MAGAZKA

Сергей про MAGAZKA 7.0.054 / 4.0.054 [23-10-2015]

Admin - спасибо за ссылку. Это то , что мы исклали
Сначала не поверил - 1750 руб. (без абонетской платы) а возможностей у программы - со всем еще даже и не разобрались - но масштаб впечатляет. Обновление регулярные. поддержка классная
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