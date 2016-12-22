MAGAZKA - одна из лучших программ для розничного магазина с достаточно богатым функционалом для полного учета товара и денежных средств. Здесь поддерживается работа с торговым оборудованием, штрих-кодом (товар, дисконтные карты, подарочные сертификаты, документы, бейджи сотрудников и т.д.), web-камерой (изображение для товара, фото сотрудников, детектор валют), есть отдельный модуль с рекламными акциями и скидками, ведется контроль рабочего времени продавца и многое другое.

Само приложение имеет 2 модификации:

для магазинов одежды и обуви (товар с размерным рядом),

для магазинов, которые торгуют безразмерным товаром.

Несомненным преимуществом комплекса MAGAZKA является его универсальность, т.к. он имеет очень гибкие настройки и одинаково хорош в работе и для точки розничной торговли, и для магазина одежды и обуви, и для магазина канцтоваров, и для магазина стройматериалов, и для магазина запчастей и хозяйственных товаров, и для бутика аксессуаров и т.д.



Интерфейс программы прост и интуитивно понятен, научиться пользоваться всеми возможностями MAGAZKA не составит труда.