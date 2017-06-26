Smart Launcher для Android

Smart Launcher 3.25.37 для Android

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Описание Smart Launcher 3.25.37 для AndroidОписание   Скачать Smart Launcher 3.25.37 для AndroidСКАЧАТЬ (5,71 Мб) Скриншоты Smart Launcher 3.25.37 для AndroidСкриншоты (13)   Статистика Smart Launcher 3.25.37 для AndroidСтатистика   Отзывы о Smart Launcher 3.25.37 для AndroidОтзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
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Smart Launcher - бесплатный, быстрый и простой в использовании лаунчер для Android-смартфонов и планшетов, который обладает довольно необычным, но в то же время понятным интерфейсом.

Приложение позволяет организовать все установленные приложения по категориям, предоставляет быстрый доступ к наиболее используемым и любимым программам, отображает уведомления на рабочем столе, а также предоставляет широкие возможности по персонализации с помощью большого количества тем, экранов блокировки и обоев.

Основные возможности Smart Launcher:

  • Сортировка установленных приложений по категориям.
  • Быстрый доступ к любимым приложениям.
  • Умная панель поиска.
  • Наличие уведомлений на рабочем столе.
  • Встроенный экран блокировки.
  • Широкие возможности кастомизации девайса.
  • Поддержка плагинов.
  • Низкое потребление системы ресурсов.
  • Поддержка портретной и альбомной ориентации экрана.
  • Настройка меню приложений.
  • Возможность установить пароль для отображения скрытых приложений.
  • Режим «левша».
  • Наличие виджетов.
  • Настройка эффектов перехода между категориями приложений.
  • Возможность управления жестами.
  • Создание резервной копии настроек с возможностью восстановления.
Скриншоты Smart Launcher:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 597
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПерсонализация
 Программа Smart Launcher отмечена редакцией SoftPortal.com
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