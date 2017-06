Nova Launcher 5.1.1 для Android Nova Launcher – графическая оболочка изменит стандартный дизайн на более привлекательный и функциональный. Создавайте и удаляйте рабочие столы, настраивайте внешний GO launcher EX 2.30 для Android GO launcher EX – приложение украсит ваше устройство с помощью новых тем, HD-обоев и виджетов. Встроенный менеджер приложений может скрывать или блокировать ZenUI Launcher 3.0.2.10 для Android ZenUI Launcher – красочный лаунчер преобразит ваш смартфон до неузнаваемости. Новые яркие обои, темы, вид папок и визуальные эффекты подчеркнут ваш стиль и

Win 10 Launcher 2.2 для Android Win 10 Launcher - лаунчер для всех поклонников операционок от Windows, который заменит визуальную оболочку Вашего Android-устройства на плиточную в инновационном CM Launcher 3.41.1 для Android CM Launcher - 3D-лаунчер украсит и персонализирует ваше устройство большим количеством анимационных эффектов, тем и виджетов. В отличие от других программ в этой Google Старт 1.3.large для Android Google Старт - отличный и удобный лаунчер для Android от самого разработчика этой мобильной операционной системы - Google