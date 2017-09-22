MyBackup для Windows

MyBackup 4.5

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Описание MyBackup 4.5Описание   Скачать MyBackup 4.5СКАЧАТЬ (1,61 Мб) Скриншоты MyBackup 4.5Скриншоты (1)   Статистика MyBackup 4.5Статистика   Отзывы о MyBackup 4.5Отзывы (0)  
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MyBackup - программа предназначенная для автоматического резервирования файлов. Работает в фоновом режиме.

По умолчанию MyBackup еженедельно резервирует указанные папки и ежедневно резервирует измененные файлы в этих папках. Резервируемые файлы сохраняются в ZIP архивах

Автоматическое резервирование осуществляется при запуске программы без параметров. Для того чтобы программа запускалась автоматически вам нужно добавить программу в автозагрузку (Система\Поместить программу в автозагрузку). После этого при старте Windows произойдет запуск программы и если пора резервировать файлы (прошло допустим 7 дней после последнего резервирования) произойдет "Автоматическое резервирование".

Что нового в MyBackup 4.5?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты MyBackup:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 223
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРезервное копирование
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